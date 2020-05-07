Экономят на медиках: власти признали дефицит средств защиты в Крыму

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Медицинским бригадам, выезжающим к пациентам на дом с подозрением на ОРВИ, выдают средства индивидуальной защиты не в полном объеме.

Об этом сообщила вице-премьер республики Елена Романовская на заседании оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

«Мною проведено расследование в связи с поступавшими ранее обращениями о том, что средства индивидуальной защиты выдаются не в полном объеме для медиков, которые выезжают на вызовы со случаями ОРВИ. Есть подтверждение, что действительно экономятся комбинезоны. Выдаются только маски и перчатки. Я прошу руководителей региональных центров медицины катастроф выдачу всех СИЗов. Это их задача», - сказала Романовская.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 22 из них завезены из-за границы, 17 – из субъектов РФ. 23 случая выявлены по контактам с прибывшими из субъектов РФ, 106 - по контактам с лицами с лабораторно поврежденными результатами. Выздоровевших за весь период – 41 человек. Три пациента на территории полуострова умерли от COVID-19, два – в Севастополе, один – в Сакском районе Республики Крым.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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