Власть
Чиновники Симферополя похвастались, что покрасили 15 скамеек и урн
Специализированные бригады МБУ «Город» продолжают выполнять работы по текущему содержанию и ремонту улиц и дорог Симферополя.
Об этом сообщил замначальника департамента городского хозяйства администрации города Евгений Маляров.
Ежедневно в содержании улиц и дорог Симферополя задействованы 18 человек и 4 единицы техники.
За прошедшую неделю выполнен ямочный ремонт дорог пневмонабрызгом на улицах Горького, 51-й Армии и в переулке Русский общей площадью 150 метров квадратных. На улице Горького отремонтировали тротуар из плитки.
— Силами учреждения была выполнена покраска 15 скамеек и 15 урн на улице Пушкина. Также специализированной бригадой выполнены работы по промывке сетей ливневой канализации на улицах Беспалова, Трубаченко и в переулке Шаталова, — отметил Евгений Маляров.
Кроме того, был произведен монтаж пешеходных ограждений на улице Лермонтова, а также покраска ограждений на улице Старозенитная.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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