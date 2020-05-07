Бригады медиков направлены к месту аварии вертолета в Крыму

Три бригады медиков были направлены в Джанкойский район, где совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-35.

Об этом сообщил источник в Крымском республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

«Погибших там нет. Три бригады «скорой помощи» выехали на место», – сказал собеседник.

В то же время, он не уточнил, в какую именно больницу направлены пострадавшие.

Источник «Интерфакса» уточнил, что вертолет выполнял плановый полет. «Полет был согласован и выполнялся в плановом режиме. Пострадавшие госпитализированы», – приводит агентство слова своего собеседника.

По данным СМИ, воздушное судно совершило жесткую посадку на территории аэродрома вертолетного полка. В результате пострадали три человека. Все они находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму, силы и средства ведомства к ликвидации последствий жесткой посадки военного вертолета не привлекались.

В тексте использованы материалы: Новый день

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Семье погибшего в Черном море летчика выплатят миллион рублей. Из бюджета правительства Севастополя выплатят единоразовую материальную помощь семье трагически погибшего военного пилота.

Суд приговорил крымского военнослужащего к 1,5 годам колонии за мошенничество. Севастопольский гарнизонный суд признал старшего сержанта, проходившего службу в Крыму, виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Главный храм российских военных украшает мозаика с Путиным, Сталиным и «Крым наш». Издание «МБХ медиа» опубликовало фотографии незаконченных мозаик, которыми будут украшены стены главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке.

Более 20 российских БТР погрузили на большой десантный корабль в Севастополе. В бухте Казачья в Севастополе более 20 российских БТР погрузили на большой десантный корабль в рамках очередных военных учений, сообщается на сайте Минобороны России.