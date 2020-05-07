Происшествия
Бригады медиков направлены к месту аварии вертолета в Крыму
Три бригады медиков были направлены в Джанкойский район, где совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-35.
Об этом сообщил источник в Крымском республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи.
«Погибших там нет. Три бригады «скорой помощи» выехали на место», – сказал собеседник.
В то же время, он не уточнил, в какую именно больницу направлены пострадавшие.
Источник «Интерфакса» уточнил, что вертолет выполнял плановый полет. «Полет был согласован и выполнялся в плановом режиме. Пострадавшие госпитализированы», – приводит агентство слова своего собеседника.
По данным СМИ, воздушное судно совершило жесткую посадку на территории аэродрома вертолетного полка. В результате пострадали три человека. Все они находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму, силы и средства ведомства к ликвидации последствий жесткой посадки военного вертолета не привлекались.
В тексте использованы материалы: Новый день
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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