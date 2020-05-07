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Происшествия

Бригады медиков направлены к месту аварии вертолета в Крыму

17:23 четверг, 7 мая 2020

Три бригады медиков были направлены в Джанкойский район, где совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-35.

Об этом сообщил источник в Крымском республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

«Погибших там нет. Три бригады «скорой помощи» выехали на место», – сказал собеседник.

В то же время, он не уточнил, в какую именно больницу направлены пострадавшие.

Источник «Интерфакса» уточнил, что вертолет выполнял плановый полет. «Полет был согласован и выполнялся в плановом режиме. Пострадавшие госпитализированы», – приводит агентство слова своего собеседника.

По данным СМИ, воздушное судно совершило жесткую посадку на территории аэродрома вертолетного полка. В результате пострадали три человека. Все они находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму, силы и средства ведомства к ликвидации последствий жесткой посадки военного вертолета не привлекались.

В тексте использованы материалы: Новый день

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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