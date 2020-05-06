Возобновившие работу предприятия в Крыму начали массово нарушать правила

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Крымские предприятия, возобновившие деятельность после снятия части ограничений, начали массово нарушать противоэпидемические требования.

Об этом во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Мы видим, что, к сожалению, бизнес, который подал уведомления, подписал все условия и, понимая, что он должен выполнить их для работы, продолжает нарушать. У нас часть индивидуальных предпринимателей думают, что, подав уведомление, они освобождены от ответственности и могут работать в том режиме, в каком считают возможным», – сообщила Пеньковская.

Руководитель управления ведомства напомнила, что предприятиям грозит серьезная ответственность за нарушения, вплоть до закрытия на три месяца.

«Я хочу, чтобы вы понимали: когда муниципальный контроль проверяет объекты, дает время на исправление, а ситуация не исправляется – начинает работать другой механизм. Решение судов о закрытии на 90 суток будет подлежать немедленному исполнению. Поэтому, подавая уведомление, нужно четко понимать свои возможности и готовность объекта к проведения той или иной работы. От вас никто не скрывал правила игры, по которым приходится работать в условиях коронавирусной инфекции», – подчеркнула она.

Накануне глава Крыма сообщил, что есть вероятность закрытия больницы в Алуште на карантин. В то же время 5 мая карантин был снят с Симферопольской клинической больницы.

Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая. В ближайшее время власти намерены объявить о смягчении ограничительных мер в республике. При этом с 12 мая ожидается введение обязательного масочного режима.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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