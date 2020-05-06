Власти рассказали когда ожидают пик заболеваемости коронавирусом в Крыму

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В Крыму количество зараженных новой коронавирусной инфекцией может вырасти в геометрической прогрессии – пик заболеваемости ожидается к 20 мая.

Об этом на заседании оперативного штаба заявила главный санитарный врач по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Количество одиночных случаев заражения у нас составляет 37%, поэтому количество очагов может вырасти в геометрической прогрессии. Необходимо выдерживать те режимы, которые установлены в республике», - подчеркнула Наталья Пеньковская.

Кроме того, она констатировала, что в Крыму плохо выполняется режим самоизоляции, что приведет к пику заболеваемости через две недели.

«Режим самоизоляции в отдельных регионах далек от идеального. Есть ряд объективных и субъективных причин. С одной стороны население не видит угрозы, несмотря на все наши обращения и приводимые цифры, погода благоприятствует тому, чтобы этот режим самоизоляции нарушать. Результаты нарушений мы видим по цифрам заболеваемости, и пик мы сможем увидеть к 20 мая», - сказала Наталья Пеньковская.

Всего с начала пандемии в Крыму зафиксировано 160 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 21 из них завезены из-за границы, 17 – из субъектов РФ. 22 случая выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 100 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными случаями. Выздоровевших за весь период - 41 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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