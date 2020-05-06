Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет ● Три больших очага: появились подробности о новых случаях коронавируса в Крыму ● Стабильный рост: в Севастополе выявили восемь новых случаев коронавируса ● В инфекционных больницах Крыма находятся 14 детей с Covid-19 ● Бал к «100-летию Крымского кадетского корпуса» перенесли из-за коронавируса
Власти рассказали когда ожидают пик заболеваемости коронавирусом в Крыму
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В Крыму количество зараженных новой коронавирусной инфекцией может вырасти в геометрической прогрессии – пик заболеваемости ожидается к 20 мая.
Об этом на заседании оперативного штаба заявила главный санитарный врач по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
«Количество одиночных случаев заражения у нас составляет 37%, поэтому количество очагов может вырасти в геометрической прогрессии. Необходимо выдерживать те режимы, которые установлены в республике», - подчеркнула Наталья Пеньковская.
Кроме того, она констатировала, что в Крыму плохо выполняется режим самоизоляции, что приведет к пику заболеваемости через две недели.
«Режим самоизоляции в отдельных регионах далек от идеального. Есть ряд объективных и субъективных причин. С одной стороны население не видит угрозы, несмотря на все наши обращения и приводимые цифры, погода благоприятствует тому, чтобы этот режим самоизоляции нарушать. Результаты нарушений мы видим по цифрам заболеваемости, и пик мы сможем увидеть к 20 мая», - сказала Наталья Пеньковская.
Всего с начала пандемии в Крыму зафиксировано 160 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 21 из них завезены из-за границы, 17 – из субъектов РФ. 22 случая выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 100 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными случаями. Выздоровевших за весь период - 41 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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