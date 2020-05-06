Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти рассказали когда ожидают пик заболеваемости коронавирусом в Крыму ● Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет ● Три больших очага: появились подробности о новых случаях коронавируса в Крыму ● Стабильный рост: в Севастополе выявили восемь новых случаев коронавируса ● В инфекционных больницах Крыма находятся 14 детей с Covid-19
Власти Крыма фиксируют двукратный рост потока на полуостров из Украины
За минувшие сутки количество граждан, заехавших в Крым с территории материковой Украины, выросло более чем в два раза по сравнению с предыдущими днями.
Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
«За последние сутки увеличилось количество людей, которые пересекают государственную границу РФ в наших автомобильных пунктах пропуска. Если до этого было пять-шесть человек, то за сегодняшние сутки их было 17. Они помещены в условия обсерватора», – сказала руководитель ведомства.
Пеньковская также сообщила, что за сутки в обсерватор были направлены два гражданина, которые прибыли в Крым авиационным и железнодорожным транспортом.
Она добавила, что сегодня специалисты Роспотребнадзора осмотрят санаторий «Победа» в Евпатории на 500 коек для размещения там обсерватора.
«Это позволит закрыть маленькие обсерваторы и собрать всех в большом корпусе, чтобы сконцентрировать усилия медиков и Росгвардии в плане организации питания и контроля», – отметила Пеньковская.
Всего с начала пандемии в Крыму зафиксировано 160 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 21 из них завезены из-за границы, 17 – из субъектов РФ. 22 случая выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 100 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными случаями. Выздоровевших за весь период - 41 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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