Власти Крыма фиксируют двукратный рост потока на полуостров из Украины

За минувшие сутки количество граждан, заехавших в Крым с территории материковой Украины, выросло более чем в два раза по сравнению с предыдущими днями.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

«За последние сутки увеличилось количество людей, которые пересекают государственную границу РФ в наших автомобильных пунктах пропуска. Если до этого было пять-шесть человек, то за сегодняшние сутки их было 17. Они помещены в условия обсерватора», – сказала руководитель ведомства.

Пеньковская также сообщила, что за сутки в обсерватор были направлены два гражданина, которые прибыли в Крым авиационным и железнодорожным транспортом.

Она добавила, что сегодня специалисты Роспотребнадзора осмотрят санаторий «Победа» в Евпатории на 500 коек для размещения там обсерватора.

«Это позволит закрыть маленькие обсерваторы и собрать всех в большом корпусе, чтобы сконцентрировать усилия медиков и Росгвардии в плане организации питания и контроля», – отметила Пеньковская.

Всего с начала пандемии в Крыму зафиксировано 160 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 21 из них завезены из-за границы, 17 – из субъектов РФ. 22 случая выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 100 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными случаями. Выздоровевших за весь период - 41 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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