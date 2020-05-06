Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Евпаторийский санаторий «Победа» хотят превратить в обсерватор ● Вирусолог считает, что коронавирусной инфекцией можно заразиться дома ● Минздрав начал служебное расследование по заражению COVID-19 в Алуште ● Возобновившие работу предприятия в Крыму начали массово нарушать правила ● В Симферополе индекс самоизоляции рекордно просел
Владельцам отеля в Крыму грозит уголовное дело за прием туристов
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Проверка отелей и гостевых домов в Крыму выявила нарушителей, которые размещают туристов вопреки действующему запрету.
Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
По словам премьера, за минувшие сутки в ходе мониторинга было проверено 85 средств размещения в Симферополе, Евпатории, Алуште, Феодосии и Ялте.
«Почти все средства размещения отказались принять туристов за исключением отеля «Надежда» в Алупке. Было проведена контрольная закупка. Факт оказания услуги размещения был задокументирован. Составлен административный протокол. Полицией проводится проверка с целью принятия решения о возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности – ред.)», – сказал Гоцанюк.
Владельцам отеля грозит штраф до 300 тысяч рублей.
Также зафиксирована попытка размещения туристов в одном из гостевых домов Коктебеля, составлен административный протокол.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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