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Владельцам отеля в Крыму грозит уголовное дело за прием туристов

20:33 среда, 6 мая 2020
Владельцам отеля в Крыму грозит уголовное дело за прием туристов

фото © pixabay.com

Проверка отелей и гостевых домов в Крыму выявила нарушителей, которые размещают туристов вопреки действующему запрету.

Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По словам премьера, за минувшие сутки в ходе мониторинга было проверено 85 средств размещения в Симферополе, Евпатории, Алуште, Феодосии и Ялте.

«Почти все средства размещения отказались принять туристов за исключением отеля «Надежда» в Алупке. Было проведена контрольная закупка. Факт оказания услуги размещения был задокументирован. Составлен административный протокол. Полицией проводится проверка с целью принятия решения о возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности – ред.)», – сказал Гоцанюк.

Владельцам отеля грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Также зафиксирована попытка размещения туристов в одном из гостевых домов Коктебеля, составлен административный протокол.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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