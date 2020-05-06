Владельцам отеля в Крыму грозит уголовное дело за прием туристов

фото © pixabay.com

Проверка отелей и гостевых домов в Крыму выявила нарушителей, которые размещают туристов вопреки действующему запрету.

Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По словам премьера, за минувшие сутки в ходе мониторинга было проверено 85 средств размещения в Симферополе, Евпатории, Алуште, Феодосии и Ялте.

«Почти все средства размещения отказались принять туристов за исключением отеля «Надежда» в Алупке. Было проведена контрольная закупка. Факт оказания услуги размещения был задокументирован. Составлен административный протокол. Полицией проводится проверка с целью принятия решения о возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности – ред.)», – сказал Гоцанюк.

Владельцам отеля грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Также зафиксирована попытка размещения туристов в одном из гостевых домов Коктебеля, составлен административный протокол.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мини-отели продолжают работу в Крыму вопреки запрету. Нелегальные мини-отели в Крыму продолжают принимать туристов, чем способствуют распространению коронавируса на полуострове.

В Крыму за сутки в обсерваторы поместили 17 приезжих. За сутки в крымские обсерваторы поместили 17 человек, которые не смогли объяснить причину приезда на полуостров.

Владельцам отеля в Крыму грозит срок за прием гостей во время изоляции. Вопреки действующему запрету на размещение гостей в крымских гостиницах и отелях, некоторые средства размещения по-прежнему заселяют туристов.

Эксперт: Крым из-за коронавируса в этом году потеряет около двух млн туристов. Крым в период пандемии коронавируса потеряет по сравнению с прошлым годом минимум 30% туристов или около 2 млн отдыхающих, заявил руководитель Крымского отделения союза туриндустрии Борис Зелинский.