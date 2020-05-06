Вирусолог считает, что коронавирусной инфекцией можно заразиться дома

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Коронавирусом можно заразиться дома. Такой вероятности не исключил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу».

По словам вирусолога, существует вероятность подхватить вирус через еду или воду. В этом случае заболевание будет развиваться по типу кишечной инфекции, отмечает НСН.

Для того, чтобы этого не произошло, Альштейн рекомендует, на всякий случай, использовать кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, а также проводить термическую обработку продуктов — все это является обычной защитой для предупреждения кишечных инфекций.

Однако вирусолог сделал акцент на том, что оценивает вероятность заразиться COVID-19 таким способом как низкую.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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