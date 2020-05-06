Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Минздрав начал служебное расследование по заражению COVID-19 в Алуште ● Возобновившие работу предприятия в Крыму начали массово нарушать правила ● В Симферополе индекс самоизоляции рекордно просел ● В Севастополе ослабляют режим изоляции: что начнет работать ● Власти Крыма фиксируют двукратный рост потока на полуостров из Украины
Вирусолог считает, что коронавирусной инфекцией можно заразиться дома
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Коронавирусом можно заразиться дома. Такой вероятности не исключил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.
Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу».
По словам вирусолога, существует вероятность подхватить вирус через еду или воду. В этом случае заболевание будет развиваться по типу кишечной инфекции, отмечает НСН.
Для того, чтобы этого не произошло, Альштейн рекомендует, на всякий случай, использовать кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, а также проводить термическую обработку продуктов — все это является обычной защитой для предупреждения кишечных инфекций.
Однако вирусолог сделал акцент на том, что оценивает вероятность заразиться COVID-19 таким способом как низкую.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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