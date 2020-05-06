В Украине объявили в розыск двух севастопольских ополченцев

Прокуратура Автономной Республики Крым, объявила в розыск двух бойцов ополчения Севастополя.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным украинского следствия, севастопольцам инкриминируется «создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности». Подозреваемые были членами формирования «Добровольческая народная дружина «Рубеж». 19-20 марта 2014 года они принимали участие в «окружении и захвате штаба военно-морских сил Украины в Севастополе».

Украинские прокуроры грозят севастопольцам уголовной ответственностью и сообщают, что санкции инкриминируемой им статьи предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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