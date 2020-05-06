Общество
В «Тайгане» родился медвежонок
Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков рассказал, что у пары живущих в его парке медведей родился детеныш.
Видео с медвежонком он опубликовал на своем канале в YouTube.
«У пары медведей родился малыш и сейчас мама его уже выгуливает. Мы специально закрыли шифер, чтобы вы успели полюбоваться этим прекрасным малышом. Обычно медведи рожают по два детеныша, но так получилось в этом году, что родился один», – рассказал Зубков.
Также в апреле в крымском «Тайгане» родились четыре львенка, амурские тигрята и четверо белых львят.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В крымском «Тайгане» родились четыре львенка. В парке львов «Тайган», который находится в Белогорском районе Крыма, родились четыре львенка.
Зубков: спасенные волчата уже начали есть мясо, они останутся жить в «Тайгане». Собственник Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков сообщил, что спасенные волчата, которых передали парку несколько дней назад, уже пришли в себя и даже начали есть мясо, но в дикую природу их не выпустят – они останутся жить в парке навсегда.
В крымском «Тайгане» приютили пятерых волчат, которые остались без мамы. В парк львов «Тайган», который находится в Белогорском районе Крыма, передали пятерых волчат.
В крымском «Тайгане» родились редкие амурские тигры. В крымском сафари-парке «Тайган» родились четыре амурских тигренка. Редких краснокнижных животных перевезли в ясли зоопарка «Сказка» под Ялтой, так как тигрица отказалась от потомства.
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