Происшествия
В смерти дельфинов под Севастополем обвиняют браконьеров
В Севастополе в гибели дельфинов обвинили браконьеров. Морские млекопитающие попадали в донные сети, расставленные напротив Серебряного и Золотого пляжей в Балаклавской бухте.
По словам очевидцев, мертвых дельфинов, в том числе со вспоротыми животами, обнаружили на участке берега между этими пляжами.
«Наблюдал лично, как вытаскивали сеть с дельфинами, вспарывали животы и выкидывали за борт», – написал небезразличный житель Игорь Занчевский.
По его словам, печальная картина произошла в первые выходные месяца, и к случившемуся причастны сотрудники одной из городских рыболовецких компаний. Об этом мужчина написал в популярном социальном сообществе «Черный список Севастополь».
Публикация спровоцировала бурное обсуждение: некоторые пользователи призывали массово направлять обращения и заявления в государственные органы, чтобы наказать виновных. Некоторые напротив усомнились в правдивости истории и задавались вопросами о точностях выбранных формулировках.
– Половина Балаклавы живет рыбным промыслом и семьи свои кормит. И у большинства рыбаков есть все документы, потому что к ним всегда повышенное внимание! А тут прям и название бригады и то, что они браконьеры... Что, автор, донник на Ваше место поставили, да? – написала одна из пользовательниц.
– Донник не на мое место поставили, а на ваше. Пляжи – общественные, и туда сейчас вся рыба приплывает, а там все завершено стенами сетей... Это не промысел – это истребление, – ответил автор.
По словам Игоря Занчевского, определить виновников несложно – по номеру плавсредства. Сейчас небезразличный житель уже написал заявления в Роспотребнадзор, МВД и прокуратуру. Отметим, что связаться с представителями указанной мужчиной рыболовецкой компании журналистам не удалось.
То, что дельфины находят свою смерть в разного рода сетях и ловушках рыбаков, подтвердила директор центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» Анастасия Коростелева.
«Весна – это пиковое время по гибели дельфинов, поскольку весной у нас устанавливают эти донные сети на камбалу, и в них, действительно, очень большое количество дельфинов гибнет», – отметила общественный деятель.
Ежедневно в центр поступает полтора десятка сообщений об обнаружении мертвых морских млекопитающих. В апреле общественники зафиксировали 127 случаев их гибели на полуострове, а за первые несколько дней мая – более 30.
Большая часть из них обнаружена в Севастопольском, Сакском районах и Евпатории. Ранее общественники называли Севастополь «дельфиньим адом», так как 7 из 9 случаев гибели этих млекопитающих приходились именно на территорию нашего города.
В тексте использованы материалы: Форпост
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