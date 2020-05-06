В Симферополе микроавтобус протаранил легковушку

Актуальная информация
В Крыму сразу +40 заболевших за сутки (32 Крым и 8 Севастополь)
Всего в Крыму с учетом Севастополя по официальным данных 259 заболевших
Всего в Крыму с учетом Севастополя по официальным данных 259 заболевших
Видео происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.
Виновник ДТП на данный момент точно не установлен.
В комментариях часть пользователей соцсети утверждает, что водитель легковушки поворачивал в неположенном месте, чем и спровоцировал столкновение. Но некоторые комментаторы заявляют, что на днях именно на этом перекрестке убрали знак, запрещающий поворот.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Двое погибших: в МЧС уточнили подробности об аварии в Сакском районе. В результате аварии на дороге в Сакском районе погибли два человека, двое пострадали, в том числе один ребенок.
Под Евпаторией «ВАЗ» столкнулся с иномаркой - есть пострадавшие. На дороге в Сакском районе произошло столкновение иномарки и ВАЗа, пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.
В Севастополе женщину сбросили в яму за вопрос о самоизоляции. Инцидент произошел на территории апарт-отеля «Аквамарин», где в нарушение карантинных мер находилась группа неизвестных людей.
В Севастополе сгорела квартира в многоэтажке, эвакуировано 20 человек. В многоэтажном доме по улице Флагманской в Севастополе сгорела квартира. Из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажного дома.
В Севастополе за минувшие сутки выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
По этому очагу за сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания.
По состоянию на утро 6 мая в Крыму зарегистрировано 32 новых заболевших коронавирусной инфекцией, что является максимальным приростом с начала пандемии.
По состоянию на 5 мая в Крыму диагностировали сразу 17 новых случаев заражения коронавиурсной инфекцией.
вчера
17 часов назад
В Республике Крым новая коронавирусная инфекция подтверждена у 14 несовершеннолетних.
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