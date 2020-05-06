Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +18
море +14
Актуальная информация

В Крыму сразу +40 заболевших за сутки (32 Крым и 8 Севастополь)

Всего в Крыму с учетом Севастополя по официальным данных 259 заболевших

Происшествия

В Симферополе микроавтобус протаранил легковушку

На перекрестке проспекта Кирова и улицы Жильцовой в Симферополе произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и автомобиля LADA Granta.

Видео происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.

Виновник ДТП на данный момент точно не установлен.

В комментариях часть пользователей соцсети утверждает, что водитель легковушки поворачивал в неположенном месте, чем и спровоцировал столкновение. Но некоторые комментаторы заявляют, что на днях именно на этом перекрестке убрали знак, запрещающий поворот.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Двое погибших: в МЧС уточнили подробности об аварии в Сакском районе. В результате аварии на дороге в Сакском районе погибли два человека, двое пострадали, в том числе один ребенок.

Под Евпаторией «ВАЗ» столкнулся с иномаркой - есть пострадавшие. На дороге в Сакском районе произошло столкновение иномарки и ВАЗа, пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

В Севастополе женщину сбросили в яму за вопрос о самоизоляции. Инцидент произошел на территории апарт-отеля «Аквамарин», где в нарушение карантинных мер находилась группа неизвестных людей.

В Севастополе сгорела квартира в многоэтажке, эвакуировано 20 человек. В многоэтажном доме по улице Флагманской в Севастополе сгорела квартира. Из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажного дома.

Коронавирус в Крыму
Стабильный рост: в Севастополе выявили восемь новых случаев коронавируса

Стабильный рост: в Севастополе выявили восемь новых случаев коронавируса

В Севастополе за минувшие сутки выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
Медик из Ялты заразила четырех пациентов и коллегу

Медик из Ялты заразила четырех пациентов и коллегу

По этому очагу за сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Крыму
Три десятка: в Крыму резкий прирост случаев заражения коронавирусом

Три десятка: в Крыму резкий прирост случаев заражения коронавирусом

По состоянию на утро 6 мая в Крыму зарегистрировано 32 новых заболевших коронавирусной инфекцией, что является максимальным приростом с начала пандемии.

Коронавирус в Крыму
В инфекционных больницах Крыма находятся 14 детей с Covid-19

В инфекционных больницах Крыма находятся 14 детей с Covid-19

В Республике Крым новая коронавирусная инфекция подтверждена у 14 несовершеннолетних.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации