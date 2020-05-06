В Симферополе микроавтобус протаранил легковушку

На перекрестке проспекта Кирова и улицы Жильцовой в Симферополе произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и автомобиля LADA Granta.

Видео происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.

Виновник ДТП на данный момент точно не установлен.

В комментариях часть пользователей соцсети утверждает, что водитель легковушки поворачивал в неположенном месте, чем и спровоцировал столкновение. Но некоторые комментаторы заявляют, что на днях именно на этом перекрестке убрали знак, запрещающий поворот.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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