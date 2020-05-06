Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе ослабляют режим изоляции: что начнет работать ● Власти Крыма фиксируют двукратный рост потока на полуостров из Украины ● Власти рассказали когда ожидают пик заболеваемости коронавирусом в Крыму ● Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет ● Три больших очага: появились подробности о новых случаях коронавируса в Крыму
В Симферополе индекс самоизоляции рекордно просел
В крымской столице индекс самоизоляции упал до 1,9 – это худший показатель не только по полуострову, но и практически по всему Югу России.
Симферопольцы продолжают выходить на улицу, несмотря на все ограничения.
Согласно данным метрики Яндекса, в других крупных городах Крыма ситуация также ухудшается. Самые сознательные крымчане сейчас в Евпатории — там индекс самоизоляции составляет 2,7. Больше людей на улицах в Керчи, Ялте и Севастополе — метрика показывает значение 2,6. В Феодосии индекс самоизоляции составляет 2,5.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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