Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +16
море +14

Коронавирус в Крыму

В Симферополе индекс самоизоляции рекордно просел

В крымской столице индекс самоизоляции упал до 1,9 – это худший показатель не только по полуострову, но и практически по всему Югу России.

Симферопольцы продолжают выходить на улицу, несмотря на все ограничения.

Согласно данным метрики Яндекса, в других крупных городах Крыма ситуация также ухудшается. Самые сознательные крымчане сейчас в Евпатории — там индекс самоизоляции составляет 2,7. Больше людей на улицах в Керчи, Ялте и Севастополе — метрика показывает значение 2,6. В Феодосии индекс самоизоляции составляет 2,5.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет. Здоровая пища, спорт и свежий воздух – самые важные факторы, которые помогут укрепить иммунитет.

Три больших очага: появились подробности о новых случаях коронавируса в Крыму. Из 160 человек, у которых с начала пандемии в Республике Крым выявили новую коронавирусную инфекцию, 32 случая подтвердились за последние сутки.

Стабильный рост: в Севастополе выявили восемь новых случаев коронавируса. В Севастополе за минувшие сутки выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В инфекционных больницах Крыма находятся 14 детей с Covid-19. В Республике Крым новая коронавирусная инфекция подтверждена у 14 несовершеннолетних.

Коронавирус в Крыму
Возобновившие работу предприятия в Крыму начали массово нарушать правила

Возобновившие работу предприятия в Крыму начали массово нарушать правила

Крымские предприятия, возобновившие деятельность после снятия части ограничений, начали массово нарушать противоэпидемические требования.

Коронавирус в Крыму
Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

Здоровая пища, спорт и свежий воздух – самые важные факторы, которые помогут укрепить иммунитет.

Власть
Казаки приступили к отлову нарушителей «режима самоизоляции» в Крыму

Казаки приступили к отлову нарушителей «режима самоизоляции» в Крыму

Полицейские и казаки приступили к совместному патрулированию крымских городов.

Коронавирус в Крыму
Медик из Ялты заразила четырех пациентов и коллегу

Медик из Ялты заразила четырех пациентов и коллегу

По этому очагу за сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации