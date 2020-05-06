В Симферополе индекс самоизоляции рекордно просел

В крымской столице индекс самоизоляции упал до 1,9 – это худший показатель не только по полуострову, но и практически по всему Югу России.

Симферопольцы продолжают выходить на улицу, несмотря на все ограничения.

Согласно данным метрики Яндекса, в других крупных городах Крыма ситуация также ухудшается. Самые сознательные крымчане сейчас в Евпатории — там индекс самоизоляции составляет 2,7. Больше людей на улицах в Керчи, Ялте и Севастополе — метрика показывает значение 2,6. В Феодосии индекс самоизоляции составляет 2,5.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет. Здоровая пища, спорт и свежий воздух – самые важные факторы, которые помогут укрепить иммунитет.

Три больших очага: появились подробности о новых случаях коронавируса в Крыму. Из 160 человек, у которых с начала пандемии в Республике Крым выявили новую коронавирусную инфекцию, 32 случая подтвердились за последние сутки.

Стабильный рост: в Севастополе выявили восемь новых случаев коронавируса. В Севастополе за минувшие сутки выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В инфекционных больницах Крыма находятся 14 детей с Covid-19. В Республике Крым новая коронавирусная инфекция подтверждена у 14 несовершеннолетних.