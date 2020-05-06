В Севастополе ослабляют режим изоляции: что начнет работать

В Севастополе с 6 мая снимут ряд ограничений, веденных для противодействия распространения коронавирусной инфекции.

Такое решение было принято на заседании оперативного штаба.

В частности, разрешат рыбную ловлю с собственных маломерных судов и прогулки на них, если будет соблюдаться расстояние в один метр между людьми. Также начнет работу МФЦ, чтобы решить жизненно важные вопросы, которые нельзя решить в электронном виде. Сделать это можно будет только по предварительной записи.

С 11 мая начнут работу магазины непродовольственных товаров. Условие – не более одного покупателя на десять квадратных метров площади, примерка одежды будет запрещена. С 12 мая начнут работу предприятия легкой промышленности, судоремонтные заводы, предприятия по обработке металла, предприятия древообрабатывающей промышленности, в том числе те, изготовление мебели.

«Мы все запускаем поэтапно и так же поэтапно будем проверять все предприятия, насколько качественно они выполняют взятые на себя обязательства и требования Роспотребнадзора. В случае попустительства, они будут закрываться через суд. В таких условиях город и страна будет находиться неопределенное количество времени, готовимся жить в новых реалиях», - уточнил врио губернатора Михаил Развожаев.

Кроме того, жителям Севастополя с 11 мая разрешаются индивидуальные спортивные тренировки на открытом воздухе без использования общественных тренажеров. За пробежки, велопрогулки и прогулки с детьми во дворах на расстоянии не менее метра от посторонних людей тоже не будут штрафовать.

Как сообщалось ранее, в Севастополе по состоянию на 6 мая зарегистрировано 106 случаев заражением коронавирусом, на въезде в город стоят блокпосты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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