Коронавирус в Крыму
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В Крыму у вновь заработавших предпринимателей нашли более 700 нарушений
Юрий Гоцанюк | фото © Правительство Крыма
Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк утверждает, что за сутки у крымских предпринимателей обнаружили 727 нарушений санитарных норм.
Об этом он сказал в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.
«С 4 мая начали свою хозяйственную деятельность дополнительно 727 предпринимателей, из которых 321 в муниципальных районах, 406 – в городских округах. По итогам проверки соблюдения санитарных норм, общее количество выявленных нарушений составило 727, из них 321 в муниципальных районах, 400 – в городских округах», – сказал Гоцанюк.
Гоцанюк сообщил о том, что типичные нарушения – это отсутствие данных о дезинфекционной обработке, отсутствие журналов, недостаточное количество дезинфекционных средств, нарушение масочного режима, отсутствие уведомлений на разрешение работы предприятия.
Напомним, власти сообщали, что ряд предприятий сферы услуг, среди которых салоны красоты, ателье и хозяйственные магазины, с 1 мая возобновляют работу в Крыму.
Власти Крыма сообщили, что готовы с 12 мая ввести масочный режим. Ранее в Крыму продлили режим повышенной готовности до 11 мая включительно, в Севастополе его продлили до 30 мая.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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