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Коронавирус в Крыму

В Крыму у вновь заработавших предпринимателей нашли более 700 нарушений

07:26 среда, 6 мая 2020
В Крыму у вновь заработавших предпринимателей нашли более 700 нарушений

Юрий Гоцанюк | фото © Правительство Крыма

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк утверждает, что за сутки у крымских предпринимателей обнаружили 727 нарушений санитарных норм.

Об этом он сказал в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

«С 4 мая начали свою хозяйственную деятельность дополнительно 727 предпринимателей, из которых 321 в муниципальных районах, 406 – в городских округах. По итогам проверки соблюдения санитарных норм, общее количество выявленных нарушений составило 727, из них 321 в муниципальных районах, 400 – в городских округах», – сказал Гоцанюк.

Гоцанюк сообщил о том, что типичные нарушения – это отсутствие данных о дезинфекционной обработке, отсутствие журналов, недостаточное количество дезинфекционных средств, нарушение масочного режима, отсутствие уведомлений на разрешение работы предприятия.

Напомним, власти сообщали, что ряд предприятий сферы услуг, среди которых салоны красоты, ателье и хозяйственные магазины, с 1 мая возобновляют работу в Крыму.

Власти Крыма сообщили, что готовы с 12 мая ввести масочный режим. Ранее в Крыму продлили режим повышенной готовности до 11 мая включительно, в Севастополе его продлили до 30 мая.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма обещают 6 мая расширят список работающих предприятий. Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал открытие еще ряда предприятий в республике с 6 мая.

Бизнесу в Ялте снижают налоги, дают отсрочку по арендной плате и отменили штрафы. Глава администрации Ялты Иван Имгрунт утверждает, что горсовет Ялты принял ряд решений для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии коронавируса.

Более 4000 предприятий Крыма подали заявки на возобновление работы. На сегодняшний день 4128 предприятий Крыма подали уведомления о возобновлении работы в мае.

«Дырявый» Крым: как на полуостров нелегально ввозят туристов. Несмотря на то, что с 1 мая, согласно указу главы РК Сергея Аксенова, все жители других регионов России при въезде должны быть помещены в обсерватор, на полуостров все же попадают нелегальные туристы.

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Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк утверждает, что за сутки у крымских предпринимателей обнаружили 727 нарушений санитарных норм.

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