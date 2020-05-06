В инфекционных больницах Крыма находятся 14 детей с Covid-19

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В Крыму сразу +40 заболевших за сутки (32 Крым и 8 Севастополь)
Всего в Крыму с учетом Севастополя по официальным данных 259 заболевших
Всего в Крыму с учетом Севастополя по официальным данных 259 заболевших
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Об этом сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская.
«Среди тех, у кого подтвержден коронавирус, как бы мы не говорили о том, что главная категория риска - люди старше 65 лет, тем не менее, проанализировали тех, кто сегодня в стационарах, у нас 14 человек - дети от 0 до 17 лет. Они все находятся в наших инфекционных больницах», - сказала Романовская.
По ее словам, среди граждан возрастной категории от 18 до 39 лет - 18 пациентов с коронавирусом, возрастом от 40 до 64 лет - 30 пациентов (часть из них находится в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом состоянии).
«Это говорит о том, что сегодня вирус насколько мутирует, что не выбирает возрастной состав и может захватить и поразить организмы молодых людей, - подчеркнула вице-премьер. - Нужно беречься всем, соблюдать меры безопасности, независимо от возраста».
По данным Министерства здравоохранения Крыма, на сегодня в больницах лечение получают 88 пациентов с подтвержденным Covid-19. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
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