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Происшествия

В горах Крыма насмерть разбился подросток

11:44 среда, 6 мая 2020

Шестнадцатилетний мальчик погиб, упав со скалы под Судаком, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

Инцидент произошел вечером во вторник в селе Богатовка. Подросток купал со скалы в районе очистных сооружений.

Сотрудники «Крым-СПАС» обнаружили тело мальчика на труднопроходимом, скалистом участке местности с сыпучим грунтом.

«Установлено, что пострадавший 2004 года рождения сорвался с горы Кая-Баши с высоты около 30-40 метров. В результате падения получил несовместимые с жизнью травмы», – говорится в сообщении.

С помощью альпинистского снаряжения и носилок спасатели транспортировал погибшего и передали тело сотрудникам полиции. Ведется расследование.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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