В Феодосии неизвестные украли цветы с городских клумб

фото © Мэрия Феодосии

В Феодосии неизвестные выкопали цветы из клумб на набережной и на улице Горького.

Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бовтуненко.

Сотрудники предприятия не досчитались 50 петуний на городской набережной и четыре тагетеса из клумбы по ул. Горького. Предвидя слова о камерах, отвечу, что в некоторых местах есть видеонаблюдение, а соответствующее заявление уже направлено в полицию - написал Бовтуненко в Facebook.

Он призвал жителей Феодосии сообщать в полицию информацию о краже городских цветов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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