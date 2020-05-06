Происшествия
В Феодосии неизвестные украли цветы с городских клумб
фото © Мэрия Феодосии
В Феодосии неизвестные выкопали цветы из клумб на набережной и на улице Горького.
Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бовтуненко.
Сотрудники предприятия не досчитались 50 петуний на городской набережной и четыре тагетеса из клумбы по ул. Горького. Предвидя слова о камерах, отвечу, что в некоторых местах есть видеонаблюдение, а соответствующее заявление уже направлено в полицию - написал Бовтуненко в Facebook.
Он призвал жителей Феодосии сообщать в полицию информацию о краже городских цветов.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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