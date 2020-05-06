В больнице Ялты критически не хватает онкологов

Главврач Ялтинской городской больницы №1 Александр Калинин рассказал о том, чего в медицинском учреждении не хватает больше всего.

«В больнице не хватает специалистов, по некоторым направлениям критически не хватает. Это онкология и химиотерапия прежде всего. Сейчас не могут наши жители получить в этой области своевременную квалифицированную помощь — просто из-за отсутствия кадров», — сказал он в интервью «Вести-Крым».

Ранее сообщалось, что Ялтинский филиал Федерального научно-клинического центра ФМБА России в Крыму испытывает острую потребность в онкологах-химиотерапевтах, врачах общей практики и педиатрах – общее число вакансий составляет 167 мест.

В тексте использованы материалы: ЮгЯлта

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