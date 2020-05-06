В Алуште вандалы разбивают город во время эпидемии

фото © Мэрия Алушты

Глава администрации Алушты Галина Огнева жалуется на вандалов, которые разбивают город во время эпидемии коронавируса.

Так, по ее словам, в одном из парков срезали ограждения, а при въезде на западную набережную – разбили бетонные плиты.

«Огорчена, что некоторые алуштинцы не понимая последствий своего поступка, позволяют себе портить наше общее имущество и хулиганить. Мы сегодня находимся в режиме повышенной готовности, в связи с чем нагрузка на предприятия коммунальной сферы увеличилась многократно. Безусловно, виновные в данных хулиганских действиях будут найдены, после чего понесут соответствующее наказание», – написала Огнева в Facebook.

Она добавила, что по всем случаям составлены заявления в правоохранительные органы и устанавливаются личности, попавшие в объективы камер наружного наблюдения.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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