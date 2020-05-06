В Алуште вандалы разбивают город во время эпидемии

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В Крыму сразу +40 заболевших за сутки (32 Крым и 8 Севастополь)
Всего в Крыму с учетом Севастополя по официальным данных 259 заболевших
Всего в Крыму с учетом Севастополя по официальным данных 259 заболевших
фото © Мэрия Алушты
Так, по ее словам, в одном из парков срезали ограждения, а при въезде на западную набережную – разбили бетонные плиты.
«Огорчена, что некоторые алуштинцы не понимая последствий своего поступка, позволяют себе портить наше общее имущество и хулиганить. Мы сегодня находимся в режиме повышенной готовности, в связи с чем нагрузка на предприятия коммунальной сферы увеличилась многократно. Безусловно, виновные в данных хулиганских действиях будут найдены, после чего понесут соответствующее наказание», – написала Огнева в Facebook.
Она добавила, что по всем случаям составлены заявления в правоохранительные органы и устанавливаются личности, попавшие в объективы камер наружного наблюдения.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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В Крыму продолжают стремительно таять запасы воды в водохранилищах. В Крыму запасы водохранилищ естественного стока не успевают пополняться из-за засухи и отсутствия дождей.
Жителей Севастополя переводят на почасовую подачу воды. Ограничения, необходимые для экономии воды, коснутся в первую очередь садовых товариществ.
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По этому очагу за сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания.
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По состоянию на 5 мая в Крыму диагностировали сразу 17 новых случаев заражения коронавиурсной инфекцией.
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