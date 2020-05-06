Три десятка: в Крыму резкий прирост случаев заражения коронавирусом

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В Крыму сразу +40 заболевших за сутки (32 Крым и 8 Севастополь)
Всего в Крыму с учетом Севастополя по официальным данных 259 заболевших
Всего в Крыму с учетом Севастополя по официальным данных 259 заболевших
фото © ria.ru
Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
«Ситуация за истекшие сутки плохая: 32 заболевших. 24 – это алуштинский обсерватор, старый очаг: шесть врачей, остальные – пациенты. 6 человек – Ялта, 5 из них – старый очаг, контакты были у медсестры, у которой был выявлен коронавирус, и одна женщина с непонятным источником. В Симферополе одна женщина, вернувшаяся из Москвы в последние несколько дней. И Красноперекопский район, село Почетное еще один заболевший, находится в Джанкойской больнице», – сообщил Аксенов.
Так 24 новых заболевших выявили в больнице Алушты, из них шестеро это медики. Еще шесть человек заразились в Ялте и один – в Красногвардейском районе. Также коронавирус подтвердился у приезжего из Москвы.
Таким образом по состоянию на сегодняшний день в республике зарегистрированы 160 случаев новой коронавирусной инфекции. С учетом Севастополя, число зараженных в Крыму превысило 250.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Севастополе за минувшие сутки выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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