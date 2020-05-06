Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Стабильный рост: в Севастополе выявили восемь новых случаев коронавируса ● В инфекционных больницах Крыма находятся 14 детей с Covid-19 ● Бал к «100-летию Крымского кадетского корпуса» перенесли из-за коронавируса ● Медик из Ялты заразила четырех пациентов и коллегу ● Три десятка: в Крыму резкий прирост случаев заражения коронавирусом
Три больших очага: появились подробности о новых случаях коронавируса в Крыму
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Из 160 человек, у которых с начала пандемии в Республике Крым выявили новую коронавирусную инфекцию, 32 случая подтвердились за последние сутки.
Как пояснила руководитель межрегионального управления Роспортебнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, дали знать о себе старые очаги и несоблюдение крымчанами правил самоизоляции.
Крупнейший очаг за весь период пандемии в Крыму подтвердился в Алуштинской больнице, отделение в которой было ранее закрыто на обсервацию: пробы, взятые у пациентов и врачей на 10 день после обнаружения первого случая заражения, подтвердились в 24 случаях.
«У всех лиц клинических проявлений заболевания нет, тем не менее получен положительный результат. Итого, из этого очага госпитализировано 34 заболевших, за весь период это 10 медиков и 24 пациента, которые находились в обсервации, - пояснила Пеньковская – По тем, кто был выявлен сегодня ночью, решается вопрос о переводе в 7-ю городскую больницу, по остальным лицам с отрицательным результатом решается вопрос об обсервации в другом месте, чтобы отмыть этот лечебный корпус и чтобы больница начала работать в обычном режиме».
Второй по величине очаг продолжает проявляться в селе Почетное Красноперекопского района: в нем подтвердилось всего шесть случаев, один из них добавился за последние сутки.
«К сожалению, это то, о чем мы говорим неоднократно в штабе, обращаемся к крымчанам о соблюдении определенных мер предосторожености и исключении контактов между друзьями, родственниками, знакомыми», - констатировала Пеньковская.
Два случая подтвердились в Ялте. Один из очагов действует в Ялтинской инфекционной больнице, где после контакта с нулевым пациентом подтвердилось еще пять случаев COVID: у четверых пациентов и одного медицинского работника. Одна женщина в Ялте была госпитализирована отдельно с клиникой ОРВИ. Обследование подтвердило положительный результат на новую коронавирусную инфекцию.
Новый очаг выявили за сутки в Симферополе.
«Заболевшая с 22 марта по 24 апреля находилась в Москве. По прибытии у нее появилась клиника, она была госпитализирована с пневмонией в симферопольскую горбольницу №7. В результате мониторинга по обследованию получен положительный результат», - сообщила Пеньковская.
Всего с начала пандемии в Крыму зафиксировано 160 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 21 из них завезены из-за границы, 17 – из субъектов РФ. 22 случая выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 100 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными случаями. Выздоровевших за весь период - 41 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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