Три больших очага: появились подробности о новых случаях коронавируса в Крыму

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Из 160 человек, у которых с начала пандемии в Республике Крым выявили новую коронавирусную инфекцию, 32 случая подтвердились за последние сутки.

Как пояснила руководитель межрегионального управления Роспортебнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, дали знать о себе старые очаги и несоблюдение крымчанами правил самоизоляции.

Крупнейший очаг за весь период пандемии в Крыму подтвердился в Алуштинской больнице, отделение в которой было ранее закрыто на обсервацию: пробы, взятые у пациентов и врачей на 10 день после обнаружения первого случая заражения, подтвердились в 24 случаях.

«У всех лиц клинических проявлений заболевания нет, тем не менее получен положительный результат. Итого, из этого очага госпитализировано 34 заболевших, за весь период это 10 медиков и 24 пациента, которые находились в обсервации, - пояснила Пеньковская – По тем, кто был выявлен сегодня ночью, решается вопрос о переводе в 7-ю городскую больницу, по остальным лицам с отрицательным результатом решается вопрос об обсервации в другом месте, чтобы отмыть этот лечебный корпус и чтобы больница начала работать в обычном режиме».

Второй по величине очаг продолжает проявляться в селе Почетное Красноперекопского района: в нем подтвердилось всего шесть случаев, один из них добавился за последние сутки.

«К сожалению, это то, о чем мы говорим неоднократно в штабе, обращаемся к крымчанам о соблюдении определенных мер предосторожености и исключении контактов между друзьями, родственниками, знакомыми», - констатировала Пеньковская.

Два случая подтвердились в Ялте. Один из очагов действует в Ялтинской инфекционной больнице, где после контакта с нулевым пациентом подтвердилось еще пять случаев COVID: у четверых пациентов и одного медицинского работника. Одна женщина в Ялте была госпитализирована отдельно с клиникой ОРВИ. Обследование подтвердило положительный результат на новую коронавирусную инфекцию.

Новый очаг выявили за сутки в Симферополе.

«Заболевшая с 22 марта по 24 апреля находилась в Москве. По прибытии у нее появилась клиника, она была госпитализирована с пневмонией в симферопольскую горбольницу №7. В результате мониторинга по обследованию получен положительный результат», - сообщила Пеньковская.

Всего с начала пандемии в Крыму зафиксировано 160 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 21 из них завезены из-за границы, 17 – из субъектов РФ. 22 случая выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 100 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными случаями. Выздоровевших за весь период - 41 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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