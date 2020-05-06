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В Крыму сразу +40 заболевших за сутки (32 Крым и 8 Севастополь)

Всего в Крыму с учетом Севастополя по официальным данных 259 заболевших

Коронавирус в Крыму

Стабильный рост: в Севастополе выявили восемь новых случаев коронавируса

Стабильный рост: в Севастополе выявили восемь новых случаев коронавируса

фото © Новости Крыма

В Севастополе за минувшие сутки выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев на заседании оперативного штаба.

«Семь человек – это люди, задействованные в строительстве военного госпиталя в Омеге. Они находились в военных обсерваторах, были в контакте с ранее заболевшими. Еще один положительный тест у женщины, которая вернулась из Москвы и была на самоизоляции в одном из садовых товариществ. Поскольку женщина соблюдала режим самоизоляции, контактных лиц нет», – сообщил Развожаев.

Всего с начала года в Севастополе зарегистрированo 106 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 15 человек выписаны после выздоровления, два человека умерли. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 135 человек. Под наблюдением по месту жительства – 1271 человека.

В режиме обсерватора работают стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке.

Также в обсерватор превращtн пансионат «Изумруд».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Медик из Ялты заразила четырех пациентов и коллегу. По этому очагу за сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания.

Три десятка: в Крыму резкий прирост случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 6 мая в Крыму зарегистрировано 32 новых заболевших коронавирусной инфекцией, что является максимальным приростом с начала пандемии.

В больнице Ялты критически не хватает онкологов. Главврач Ялтинской городской больницы №1 Александр Калинин рассказал о том, чего в медицинском учреждении не хватает больше всего.

Врач рассказала о вреде перчаток и антисептиков для кожи рук. Одноразовые перчатки следует носить не более двух часов, а чтобы кожа рук не портилась, подбирать щадящие средства дезинфекции и правильные антисептики.

Коронавирус в Крыму
Стабильный рост: в Севастополе выявили восемь новых случаев коронавируса

Стабильный рост: в Севастополе выявили восемь новых случаев коронавируса

В Севастополе за минувшие сутки выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
Медик из Ялты заразила четырех пациентов и коллегу

Медик из Ялты заразила четырех пациентов и коллегу

По этому очагу за сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Крыму
Три десятка: в Крыму резкий прирост случаев заражения коронавирусом

Три десятка: в Крыму резкий прирост случаев заражения коронавирусом

По состоянию на утро 6 мая в Крыму зарегистрировано 32 новых заболевших коронавирусной инфекцией, что является максимальным приростом с начала пандемии.

Коронавирус в Крыму
В инфекционных больницах Крыма находятся 14 детей с Covid-19

В инфекционных больницах Крыма находятся 14 детей с Covid-19

В Республике Крым новая коронавирусная инфекция подтверждена у 14 несовершеннолетних.

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