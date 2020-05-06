Стабильный рост: в Севастополе выявили восемь новых случаев коронавируса

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В Севастополе за минувшие сутки выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев на заседании оперативного штаба.

«Семь человек – это люди, задействованные в строительстве военного госпиталя в Омеге. Они находились в военных обсерваторах, были в контакте с ранее заболевшими. Еще один положительный тест у женщины, которая вернулась из Москвы и была на самоизоляции в одном из садовых товариществ. Поскольку женщина соблюдала режим самоизоляции, контактных лиц нет», – сообщил Развожаев.

Всего с начала года в Севастополе зарегистрированo 106 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 15 человек выписаны после выздоровления, два человека умерли. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 135 человек. Под наблюдением по месту жительства – 1271 человека.

В режиме обсерватора работают стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке.

Также в обсерватор превращtн пансионат «Изумруд».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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