Стабильный рост: в Севастополе выявили восемь новых случаев коронавируса

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В Крыму сразу +40 заболевших за сутки (32 Крым и 8 Севастополь)
Всего в Крыму с учетом Севастополя по официальным данных 259 заболевших
Всего в Крыму с учетом Севастополя по официальным данных 259 заболевших
фото © Новости Крыма
Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев на заседании оперативного штаба.
«Семь человек – это люди, задействованные в строительстве военного госпиталя в Омеге. Они находились в военных обсерваторах, были в контакте с ранее заболевшими. Еще один положительный тест у женщины, которая вернулась из Москвы и была на самоизоляции в одном из садовых товариществ. Поскольку женщина соблюдала режим самоизоляции, контактных лиц нет», – сообщил Развожаев.
Всего с начала года в Севастополе зарегистрированo 106 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 15 человек выписаны после выздоровления, два человека умерли. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 135 человек. Под наблюдением по месту жительства – 1271 человека.
В режиме обсерватора работают стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке.
Также в обсерватор превращtн пансионат «Изумруд».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Медик из Ялты заразила четырех пациентов и коллегу. По этому очагу за сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания.
Три десятка: в Крыму резкий прирост случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 6 мая в Крыму зарегистрировано 32 новых заболевших коронавирусной инфекцией, что является максимальным приростом с начала пандемии.
В больнице Ялты критически не хватает онкологов. Главврач Ялтинской городской больницы №1 Александр Калинин рассказал о том, чего в медицинском учреждении не хватает больше всего.
Врач рассказала о вреде перчаток и антисептиков для кожи рук. Одноразовые перчатки следует носить не более двух часов, а чтобы кожа рук не портилась, подбирать щадящие средства дезинфекции и правильные антисептики.
В Севастополе за минувшие сутки выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
По этому очагу за сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания.
По состоянию на утро 6 мая в Крыму зарегистрировано 32 новых заболевших коронавирусной инфекцией, что является максимальным приростом с начала пандемии.
По состоянию на 5 мая в Крыму диагностировали сразу 17 новых случаев заражения коронавиурсной инфекцией.
вчера
17 часов назад
В Республике Крым новая коронавирусная инфекция подтверждена у 14 несовершеннолетних.
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