Сквер в центральной части Севастополя обещают привести в порядок к зиме

Деньги на капремонт общественного пространства возле собора Петра и Павла дало правительство Москвы.

В Севастополе сквер у собора Петра и Павла, расположенный на центральном городском холме, капитально отремонтируют до 30 ноября этого года. Городские власти уже ищут подрядчика, который выполнит необходимые работы за счет правительства Москвы. Предприятие в случае успешного выполнения госзадания может получить 40,64 миллиона рублей, сказано на официальном сайте госзакупок России.

«Территория общего пользования слабо благоустроенна. Асфальтобетонное покрытие аллей и пешеходных дорожек пришло в негодность и нуждается в ремонте. Зеленые насаждения находятся в относительно удовлетворительном состоянии, но их количество недостаточно» — сообщили проектировщики из компании «Технодорпроект».

Капремонт будет проведен на территории площадью 13 000 квадратных метров. В частности, будет заменено твердое покрытие пешеходных зон, организованы уличное освещение и система полива, отремонтированы лестницы (с заменой бетонных ступеней на гранитные) установлены малые архитектурные формы (скамейки и урны) и высажены зеленые насаждения.

Озеленить сквер проектировщики предложили: вязов шершавым плакучим (12 штук), акацией белой (24), багрянником европейским (18), бересклетом (19), бересклетом «Голд» (36), японским кленом (7), каштаном конским (8), липой кавказской (11), ивой цельнолистной, шаровидной (15), буком восточным (5), астильбой корейской (640), астильбой Давида (830 штук), газоном (3 017 квадратных метров).

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