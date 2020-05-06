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Власть

Скандал в Крыму: вице-премьер прогулялся по лесу, теперь его требуют уволить

19:29 среда, 6 мая 2020
Скандал в Крыму: вице-премьер прогулялся по лесу, теперь его требуют уволить

фото © ruinformer.com

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что глава Республики Крым Сергей Аксенов должен уволить вице-премьера Евгения Кабанова прогулку в горном лесу во время режима жесткой самоизоляции.

Ранее Кабанов в социальных сетях сообщил, что во время режима самоизоляции прогулялся по горному лесу и искупался в море. Замглавы правительства Крыма также призвал жителей региона последовать его примеру. Это вызвало негодование пользователей, которые, в отличие от чиновника, соблюдают введенный главой РК режим самоизоляции.

«Глава региона вводит строжайшие ограничения, а его прямой подчиненный плевать хотел на эти указания, да еще и провоцирует людей, предлагая им присоединяться. Конечно, это глупость чиновника, который не понимает, что на государственной службе для него включается повышенный режим самоограничений. Самое правильное в данном случае со стороны руководителя – принять жесткие меры, то есть уволить», – приводит слова Малькевича экспертно-аналитический центр «Юг».

По его словам, это должно быть сделано «публично в вечерний прайм-тайм на республиканском канале после соответствующей выволочки».

«Чтобы все понимали свое равенство перед законом, а те, кто не просто нарушает, а еще и бравирует этим, знали, что понесут наказание. Тогда и будет работать система», – убежден эксперт.

По мнению Малькевича, если этих мер не предпринимать, то «информационной политике властей на местах будет грош цена».

«Как ты потом выйдешь к людям их к чему-то призывать и что-то им запрещать, если твои подчиненные сами это не выполняют? Подчеркну: с учетом того, что Крым находится на передовой информационной войны, эта ситуация дает столько козырей противникам Аксенова, что с такими друзьями и врагов не надо», – заключил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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