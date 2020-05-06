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Общество

Прогноз погоды в Крыму на среду 6 мая

07:07 среда, 6 мая 2020

Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 13 до 20, ближайшей ночью от 10 до 14 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 44 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 6 мая.

В Симферополе утром малооблачно, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 93 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 17, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.

В Ялте утром малооблачно, днем небольшой дождь, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 81 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 16, ближайшей ночью от 12 до 14 градусов выше нуля.

В Севастополе утром небольшой дождь, днем малооблачно, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 92 процентов. Ветер южный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 13 до 15, ближайшей ночью от 12 до 13 градусов выше нуля.

В Феодосии утром пасмурная погода, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 89 процентов. Ветер юго-западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 17, ближайшей ночью от 13 до 14 градусов выше нуля.

В Керчи утром малооблачно, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 89 процентов. Ветер южный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 16, ближайшей ночью от 13 до 15 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 86 процентов. Ветер юго-западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 16, ближайшей ночью от 12 до 13 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 92 процентов. Ветер юго-западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 20, ближайшей ночью от 11 до 12 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 93 процентов. Ветер западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 16, ближайшей ночью от 11 до 13 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 15 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Гаспре - 13, в Гурзуфе - 14, в Евпатории - 14, в Керчи - 15, в Партените - 13, в Севастополе - 14, в Феодосии - 15, в Черноморском - 15, в Ялте - 14, на мысе Казантип в Азовском море - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 23, на Кипре - 19, в Одессе - 14, в Сочи - 15, в Турции - 19, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на вторник 5 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 13 до 20, ближайшей ночью от 10 до 15 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 60 до 96 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Крым накроет сильным ветром и ливнями с градом. В понедельник и вторник в Крыму объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 4 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 13 до 22, ближайшей ночью от 9 до 15 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 47 до 96 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.

Ливни, грозы и град: на Крым надвигается шторм. В ближайшие два дня в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба МЧС РК.

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