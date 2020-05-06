На крымской трассе сгорели две фуры

Утром в среду в селе Войково Первомайского района Крыма сгорели два рядом стоящих грузовика, сообщила пресс-служба МЧС республики.

Сигнал о происшествии поступил в службу спасения около 5:40 утра. К месту вызова выехали пожарные. По прибытии на место спасатели обнаружили, что горят кабины двух рядом стоящих грузовых автомобилей.

Возгорание оперативно ликвидировано. Причина пожара устанавливают эксперты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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