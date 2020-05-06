На крымской трассе сгорели две фуры

Актуальная информация
В Крыму сразу +40 заболевших за сутки (32 Крым и 8 Севастополь)
Всего в Крыму с учетом Севастополя по официальным данных 259 заболевших
Всего в Крыму с учетом Севастополя по официальным данных 259 заболевших
Сигнал о происшествии поступил в службу спасения около 5:40 утра. К месту вызова выехали пожарные. По прибытии на место спасатели обнаружили, что горят кабины двух рядом стоящих грузовых автомобилей.
Возгорание оперативно ликвидировано. Причина пожара устанавливают эксперты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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По этому очагу за сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания.
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вчера
17 часов назад
В Республике Крым новая коронавирусная инфекция подтверждена у 14 несовершеннолетних.
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