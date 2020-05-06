На дачном участке в Севастополе обнаружили «коктейли Молотова»

В Севастополе на дачном участке в садовом товариществе «Сатурн» обнаружили зажигательные бутылки времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в управлении МЧС России по Севастополю.

«Во время проведения земельных работ на приусадебном участке на глубине 1,6 метров были задеты взрывоопасные предметы. Со слов собственника, при работе ломом из земли пошел дым и появился едкий неприятный запах, после чего он засыпал место землей и сообщил о произошедшем спасателям», – говорится в сообщении.

Всего специалисты МЧС по городу Севастополю извлекли из земли пять бутылок с воспламеняющимся веществом, целостность одной из них была нарушена.

«Действие зажигательных бутылок заключается в следующем: от удара о твердые предметы бутылка разбивается, и разливающаяся из бутылки жидкость мгновенно самовоспламеняется. Продолжительность горения одной бутылки с вязкой жидкостью 2-3 минуты», – отметили в ведомстве.

Сообщается, что спасатели извлекли бутылки и транспортировали на полигон для ликвидации.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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