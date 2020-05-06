Минздрав начал служебное расследование по заражению COVID-19 в Алуште

Министерство здравоохранения Республики Крым начало служебное расследование по алуштинскому очагу заболевания коронавирусом – за последние сутки там подтверждено 24 заражения.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения COVID-19 в Республике Крым сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

«По Алуштинскому очагу начато служебное расследование министерством здравоохранения Республики Крым. Сегодня выезжает туда комиссия для проверки, в том числе и использования средств индивидуальной защиты самим коллективом медиков», – сообщила она.

Вице-премьер уточнила, что решение о закрытии Алуштинской горбольницы пока не принималось.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что ни в одной другой больнице, попавшей ранее на обсервацию, не было такого количества зараженных.

Накануне глава Крыма сообщил, что есть вероятность закрытия больницы в Алуште на карантин. В то же время 5 мая карантин был снят с Симферопольской клинической больницы.

Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая. В ближайшее время власти намерены объявить о смягчении ограничительных мер в республике. При этом с 12 мая ожидается введение обязательного масочного режима.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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