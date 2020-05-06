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Коронавирус в Крыму

Медик из Ялты заразила четырех пациентов и коллегу

10:43 среда, 6 мая 2020
Ялта
Медик из Ялты заразила четырех пациентов и коллегу

фото © strana.ua

По этому очагу за сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Следующий очаг – это очаг по медработнику в инфекционной больнице ФМБА ялтинской, это по тем пациентам, которые находились с ней в контакте и до момента регистрации были выписаны из больницы, но они находились под меднаблюдением. Это четыре пациента и один медработник, — пояснила Пеньковская.

Также в Ялте выявлена еще одна заболевшая, источник заражения по ней пока неизвестен.

— Еще одна заболевшая в Ялте, также с клиникой ОРВИ была обследована, на нее получен положительный результат, — сообщила глава крымского Роспотребнадзора.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В больнице Ялты критически не хватает онкологов. Главврач Ялтинской городской больницы №1 Александр Калинин рассказал о том, чего в медицинском учреждении не хватает больше всего.

Врач рассказала о вреде перчаток и антисептиков для кожи рук. Одноразовые перчатки следует носить не более двух часов, а чтобы кожа рук не портилась, подбирать щадящие средства дезинфекции и правильные антисептики.

Две больницы в Крыму перестанут быть обсерваторами. В Республике Крым почти 2000 человек находятся под наблюдением из-за возможности заражения коронавирусом.

Почти 2000 человек остается под меднаблюдением по COVID-19 в Крыму. Более 1,9 тыс граждан находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса в Крыму, из них почти тысяча остаются под наблюдением на дому.

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