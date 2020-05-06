Медик из Ялты заразила четырех пациентов и коллегу

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По этому очагу за сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Следующий очаг – это очаг по медработнику в инфекционной больнице ФМБА ялтинской, это по тем пациентам, которые находились с ней в контакте и до момента регистрации были выписаны из больницы, но они находились под меднаблюдением. Это четыре пациента и один медработник, — пояснила Пеньковская.

Также в Ялте выявлена еще одна заболевшая, источник заражения по ней пока неизвестен.

— Еще одна заболевшая в Ялте, также с клиникой ОРВИ была обследована, на нее получен положительный результат, — сообщила глава крымского Роспотребнадзора.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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