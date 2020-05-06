Крымский Горыныч помог поймать магазинных воров

Благодаря полицейскому псу по кличке Горыныч в Симферопольском районе стражи порядка задержали воров, которые залезли в магазин.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В Симферопольском районе Крыма сотрудники полиции задержали воришек, которые ночью, разобрав крышу, проникли в продовольственный магазин. Согласно заявлению предпринимательницы – хозяйки торговой точки – злоумышленники похитили алкоголь, сигареты и продукты питания, сумму ущерба еще предстоит установить, в поселковом магазине проводится инвентаризация.

Подозреваемых в совершении кражи, а также место их проживания полицейским удалось установить благодаря чуткому нюху служебной собаки – бельгийской овчарки по кличке Горыныч. Инспектор-кинолог старший сержант полиции Анна Ташлыкова, прибывшая к магазину в составе следственно-оперативной группы, направила своего хвостатого напарника для обследования места происшествия. Горыныч взял след прямо от приставной деревянной лестницы, по которой воры забрались на крышу.

Поскольку непосредственно в помещении магазина злоумышленники действовали в перчатках, важной и однозначной следовой информации сотрудникам полиции первоначально найти не удалось, однако запах, различимый собакой, как оказалось, остался на лестнице, к которой прикасались воры. Применив мастерство работы с четырехлапым помощником, девушка-кинолог в считанные минуты сориентировалась по поводу возможных путей отхода преступников. Побежав за Горынычем, стражи порядка преодолели около 200-300 метров и оказались перед воротами одного из домовладений на окраине поселка.

В результате оперативниками был установлен местный житель, причастный к совершению кражи. В ходе первой же беседы с правоохранителями он во всем признался и «сдал» своего напарника, с которым они вместе залезли в магазин.

Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам п. «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).

Подозреваемым грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

В то же время косматый пес Горыныч по результатам своего геройского поступка оказался достоин дополнительных лакомств к своему обычному «казенному» рациону.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферополец сделал «самопал» из-за конфликтов с соседом. В Симферополе сотрудники полиции выявили факт изготовления самодельного оружия.

В Симферополе кухонные посиделки соседей закончились поножовщиной. Полицейские Симферополя задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому.

Крымчанин поймал двух грабителей и удерживал их до прибытия полиции. В Красногвардейском районе Крыма в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о том, что он удерживает двоих молодых людей, застигнутых им в момент совершения кражи из автомобиля.

В Симферополе пьяный буян накинулся с кулаками на прохожего и избил брата. Оперативниками задержан нетрезвый симферополец, подозреваемый в совершении ряда противоправных действий.