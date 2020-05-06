Власть
Крымчанам стало сложно получать украинские свидетельства о рождении и смерти
На материковой части Украины жители Крыма сталкиваются с трудностями получения свидетельства о рождении или смерти.
Об этом говорится в докладе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, который представила омбудсмен Людмила Денисова.
«Для наших граждан усложнена процедура установления фактов рождения или смерти, документы можно подать только в определенный перечень судов и только на протяжении одного года от рождения ребенка», – сказала Денисова.
Чтобы крымчанину получить украинское свидетельство о рождение ребенка, который появился на свет в Крыму, необходимо обратиться в ЗАГС на территории материковой Украины с оригинальным медицинским свидетельством или заверенной копией.
По закону Украины, ЗАГС откажет в регистрации, так как не признает документы России, выданные в Крыму, в качестве доказательства появления на свет человека. По факту получения письменного отказа официально можно подавать в украинские суды заявление на установление факта рождения. Затем суд выдает решение, согласно которому ЗАГС обязан зарегистрировать ребенка. Похожая процедура и с получением свидетельства о смерти.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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