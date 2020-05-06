Казаки приступили к отлову нарушителей «режима самоизоляции» в Крыму

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Полицейские и казаки приступили к совместному патрулированию крымских городов.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 сообщил заместитель начальника МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

«Сегодня работает увеличенное количество нарядов, в том числе с привлечением казачества», – сказал Смаглин.

Смаглин отметил, что за прошедшие сутки патрули выявили 244 нарушения режима самоизоляции. В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ. Кроме того, на улицах выявлены семь несовершеннолетних, чьи родители привлечены к ответственности, а также 81 пожилой гражданин.

Ранее сообщалось, что крымчане жалуются на недостаточное количество полицейских патрулей на улицах крымских городов. Чтобы исправить ситуацию и увеличить число патрульных, было принято решение привлечь казаков и депутатов.

Накануне глава Крыма сообщил, что есть вероятность закрытия больницы в Алуште на карантин. В то же время 5 мая карантин был снят с Симферопольской клинической больницы.

Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая. В ближайшее время власти намерены объявить о смягчении ограничительных мер в республике. При этом с 12 мая ожидается введение обязательного масочного режима.

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