Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Вирусолог считает, что коронавирусной инфекцией можно заразиться дома ● Минздрав начал служебное расследование по заражению COVID-19 в Алуште ● Возобновившие работу предприятия в Крыму начали массово нарушать правила ● В Симферополе индекс самоизоляции рекордно просел ● В Севастополе ослабляют режим изоляции: что начнет работать
Евпаторийский санаторий «Победа» хотят превратить в обсерватор
Крупный санаторий хотели закрыть на ремонт, но перед этим учреждение может послужить в ином качестве.
Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Там 500 коек, с учетом того, что санаторий закрывается на ремонт, мы его приспособим, после проведения обсервации можно будет закрыть и отремонтировать, — подчеркнул Аксенов.
Глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отметила, что это позволит сконцентрировать усилия различных ведомств.
— Сегодня по моему поручению крымская противочумная станция смотрит санаторий «Победа» в Евпатории. Это позволит нам убрать маленькие обсерваторы, сконцентрировать в большом корпусе усилия и медиков, и Росгвардии, и в плане организации питания, контроля, — заявила Пеньковская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Минздрав начал служебное расследование по заражению COVID-19 в Алуште. Министерство здравоохранения Республики Крым начало служебное расследование по алуштинскому очагу заболевания коронавирусом – за последние сутки там подтверждено 24 заражения.
В Симферополе индекс самоизоляции рекордно просел. В крымской столице индекс самоизоляции упал до 1,9 – это худший показатель не только по полуострову, но и практически по всему Югу России.
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