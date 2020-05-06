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Коронавирус в Крыму

Евпаторийский санаторий «Победа» хотят превратить в обсерватор

Крупный санаторий хотели закрыть на ремонт, но перед этим учреждение может послужить в ином качестве.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Там 500 коек, с учетом того, что санаторий закрывается на ремонт, мы его приспособим, после проведения обсервации можно будет закрыть и отремонтировать, — подчеркнул Аксенов.

Глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отметила, что это позволит сконцентрировать усилия различных ведомств.

— Сегодня по моему поручению крымская противочумная станция смотрит санаторий «Победа» в Евпатории. Это позволит нам убрать маленькие обсерваторы, сконцентрировать в большом корпусе усилия и медиков, и Росгвардии, и в плане организации питания, контроля, — заявила Пеньковская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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