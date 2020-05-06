Курортный сезон
Развитие сюжета: В Крыму рассказали о перспективах туризма после снятия ограничений ● На крымских пляжах водолазы находят арматуру и фрагменты конструкций ● Туристическую отрасль возможно ждет большой отложенный спрос ● Власти Крыма относятся к сезону-2020 с «осторожным оптимизмом» ● Туроператоры рассказали о спросе на отдых в Крыму
Эксперты продолжают рассуждать будет ли курортный сезон в Крыму
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Туристический сезон в Крыму после вызванного коронавирусом кризиса принципиально изменится, а местным операторам и отельерам нужно готовить предложения для короткого отдыха.
Таким образом оценил специфику грядущего сезона директор Института экономики и управления КФУ имени Вернадского Виктор Реутов, сообщает пресс-служба вуза.
По мнению экономиста, средняя продолжительность отдыха в Крыму уменьшится: россияне, семейный бюджет которых в разной степени пострадал от режима повышенной готовности и закрытия большинства предприятий, вряд ли смогут позволить себе длительный отдых. Традиционный двухнедельный отпуск может быть заменен турами выходного дня, и туроператорам и отельерам следует подготовить к такому развитию ситуации соответствующие предложения, уверен эксперт.
Впрочем, это все будет актуально только в том случае, если сезон как таковой состоится.
Пока что туристическая отрасль на полуострове продолжает нести убытки, и обещанные правительством отсрочки по налоговым платежам вряд ли помогут многим предприятиям отрасли продержаться на плаву и сохранить трудовой коллектив, уверен Виктор Реутов.
«Лаг (запас прочности - ред.) времени в 2-3 месяца подходит к концу. Коронавирусная ситуация, безусловно, внесет существенные изменения не только в порядок организации и проведения высокого сезона – это уже очевидно, но и в осенне-зимний период», - пояснил директор Института экономики и управления.
Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, отметил, что для курортного сезона в России могут остаться август, сентябрь и октябрь, но это будет возможно только при благоприятном развитии ситуации.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Эксперты продолжают рассуждать будет ли курортный сезон в Крыму
Туристический сезон в Крыму после вызванного коронавирусом кризиса принципиально изменится, а местным операторам и отельерам нужно готовить предложения для короткого отдыха.
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