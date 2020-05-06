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Курортный сезон

Эксперты продолжают рассуждать будет ли курортный сезон в Крыму

21:23 среда, 6 мая 2020
Эксперты продолжают рассуждать будет ли курортный сезон в Крыму

фото © Pixabay

Туристический сезон в Крыму после вызванного коронавирусом кризиса принципиально изменится, а местным операторам и отельерам нужно готовить предложения для короткого отдыха.

Таким образом оценил специфику грядущего сезона директор Института экономики и управления КФУ имени Вернадского Виктор Реутов, сообщает пресс-служба вуза.

По мнению экономиста, средняя продолжительность отдыха в Крыму уменьшится: россияне, семейный бюджет которых в разной степени пострадал от режима повышенной готовности и закрытия большинства предприятий, вряд ли смогут позволить себе длительный отдых. Традиционный двухнедельный отпуск может быть заменен турами выходного дня, и туроператорам и отельерам следует подготовить к такому развитию ситуации соответствующие предложения, уверен эксперт.

Впрочем, это все будет актуально только в том случае, если сезон как таковой состоится.

Пока что туристическая отрасль на полуострове продолжает нести убытки, и обещанные правительством отсрочки по налоговым платежам вряд ли помогут многим предприятиям отрасли продержаться на плаву и сохранить трудовой коллектив, уверен Виктор Реутов.

«Лаг (запас прочности - ред.) времени в 2-3 месяца подходит к концу. Коронавирусная ситуация, безусловно, внесет существенные изменения не только в порядок организации и проведения высокого сезона – это уже очевидно, но и в осенне-зимний период», - пояснил директор Института экономики и управления.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, отметил, что для курортного сезона в России могут остаться август, сентябрь и октябрь, но это будет возможно только при благоприятном развитии ситуации. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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