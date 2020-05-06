Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

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Здоровая пища, спорт и свежий воздух – самые важные факторы, которые помогут укрепить иммунитет.

Такое мнение выразил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Специалист утверждает, что только с помощью здорового образа жизни человек может добиться сильного иммунитета. Комаровский порекомендовал сократить количество сахара, оберегать себя от стрессов, а также вести активную сексуальную жизнь.

«Все думают, что укрепить иммунитет можно сидя на диване и пожирая какие-то конкретные лекарства. Это не так. Да, часто нам всем очень не хочется заниматься спортом, садиться на диету, относиться к людям с улыбкой и желать всем добра. Нужно понимать, что иммунная система многофакторная и ее нельзя увеличить какой-то волшебной таблеткой», - сказал врач на видео, размещенном в Instagram.

Он также добавил, что для поддержания иммунитета важно отказаться от стерильной среды, поскольку иммунная система должна постоянно контактировать с многообразием бактерий. Комаровский подчеркнул также и значимость свежего воздуха для организма человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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