Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Три больших очага: появились подробности о новых случаях коронавируса в Крыму ● Стабильный рост: в Севастополе выявили восемь новых случаев коронавируса ● В инфекционных больницах Крыма находятся 14 детей с Covid-19 ● Бал к «100-летию Крымского кадетского корпуса» перенесли из-за коронавируса ● Медик из Ялты заразила четырех пациентов и коллегу
Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет
фото © rbc.ua
Здоровая пища, спорт и свежий воздух – самые важные факторы, которые помогут укрепить иммунитет.
Такое мнение выразил врач и телеведущий Евгений Комаровский.
Специалист утверждает, что только с помощью здорового образа жизни человек может добиться сильного иммунитета. Комаровский порекомендовал сократить количество сахара, оберегать себя от стрессов, а также вести активную сексуальную жизнь.
«Все думают, что укрепить иммунитет можно сидя на диване и пожирая какие-то конкретные лекарства. Это не так. Да, часто нам всем очень не хочется заниматься спортом, садиться на диету, относиться к людям с улыбкой и желать всем добра. Нужно понимать, что иммунная система многофакторная и ее нельзя увеличить какой-то волшебной таблеткой», - сказал врач на видео, размещенном в Instagram.
Он также добавил, что для поддержания иммунитета важно отказаться от стерильной среды, поскольку иммунная система должна постоянно контактировать с многообразием бактерий. Комаровский подчеркнул также и значимость свежего воздуха для организма человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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