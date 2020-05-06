Бал к «100-летию Крымского кадетского корпуса» перенесли из-за коронавируса

Актуальная информация
В Крыму сразу +40 заболевших за сутки (32 Крым и 8 Севастополь)
Всего в Крыму с учетом Севастополя по официальным данных 259 заболевших
Всего в Крыму с учетом Севастополя по официальным данных 259 заболевших
Об этом сообщила пресс-служба организаторов мероприятий.
Уточняется, что перенос связан с ситуацией, которая сложилась с распространением коронавирусной инфекции на полуострове.
«Программа II Александровского бала кадет, посвященного 100-летию Крымского кадетского корпуса, будет уточнена и размещена на сайте нашей организации. По заявке участников оргкомитет вышлет запись мелодий танцев и программу бала на заявленный адрес», – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Ялте организовывают кадетский бал для местных школьников, который должен был состояться 29 апреля 2020 года.
Стало известно, что ялтинские школьники, которые учатся в кадетских классах школы №11, примут присягу в Ливадийском дворце.
Также сообщалось, что в 6-м кадетском классе ялтинской школы №11 произошла драка между учениками. 28 октября 2019 год на заседании педагогического совета было принято решение рекомендовать перевести одного из зачинщиков драки в обычный класс, но с возможностью возвращения в кадетский, если он сможет исправить свое поведение.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Симферопольцы пожаловались Аксенову на пьяные компании у водохранилища. Крымчане массово жалуются главе Крыма Сергею Аксенову на участившиеся нарушения режима самоизоляции.
В Крыму пишут необычные картины с помощью алкоголя. Картина написана красками, смешанными со спиртом. Это уникальная методика alcohol ink. Вместо кисточки используется обычный фен.
В Крыму выбрали генерала тюльпанов. В Крыму выбрали самый красивый тюльпан. Несмотря на то, что Никитский ботанический сад был закрыт для посетителей из-за карантина, парад цветов все равно состоялся.
Жителям Крыма предлагают 9 мая петь и танцевать дома онлайн. В Крыму и Севастополе 9 мая пройдет российская акция «За Победу танцуй до победного», сообщает правительство Севастополя.
В Севастополе за минувшие сутки выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
По этому очагу за сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания.
По состоянию на утро 6 мая в Крыму зарегистрировано 32 новых заболевших коронавирусной инфекцией, что является максимальным приростом с начала пандемии.
По состоянию на 5 мая в Крыму диагностировали сразу 17 новых случаев заражения коронавиурсной инфекцией.
вчера
17 часов назад
В Республике Крым новая коронавирусная инфекция подтверждена у 14 несовершеннолетних.
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