Бал к «100-летию Крымского кадетского корпуса» перенесли из-за коронавируса

«Кадетский» Александровский бал и форум «Кадет. Курсант. Офицер», которые должны были пройти в Ялте, переносят на 3-4 ноября 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба организаторов мероприятий.

Уточняется, что перенос связан с ситуацией, которая сложилась с распространением коронавирусной инфекции на полуострове.

«Программа II Александровского бала кадет, посвященного 100-летию Крымского кадетского корпуса, будет уточнена и размещена на сайте нашей организации. По заявке участников оргкомитет вышлет запись мелодий танцев и программу бала на заявленный адрес», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ялте организовывают кадетский бал для местных школьников, который должен был состояться 29 апреля 2020 года.

Стало известно, что ялтинские школьники, которые учатся в кадетских классах школы №11, примут присягу в Ливадийском дворце.

Также сообщалось, что в 6-м кадетском классе ялтинской школы №11 произошла драка между учениками. 28 октября 2019 год на заседании педагогического совета было принято решение рекомендовать перевести одного из зачинщиков драки в обычный класс, но с возможностью возвращения в кадетский, если он сможет исправить свое поведение.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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