Власть
Facebook сообщает об удалении учетных записей, связанных с Россией и Крымом
фото © Новости Крыма
На сайте компании Facebook в отчете о недопустимом поведении пользователей соцсети в апреле 2020 года сообщается об удалении сотни страниц и учетных записей.
Из них 46 страниц, 91 учетную запись в Facebook. В их числе есть группы и аккаунт в Instagram, связанные с Россией и организациями в Крыму.
Сообщение об этом опубликовано на сайте компании 5 мая, сообщает Радіо Свобода.
Эксперты Facebook отмечают, что контент, публикуемый нарушителями правил соцсети, был адресован пользователям в нескольких странах. Авторы отчета считают, что выявленная недопустимая активность связана с лицами в России, на Донбассе и двумя организациями в Крыму – NewsFront и SouthFront.
В отчете компании Facebook приводится информация и об удаленных страницах, учетных записях и аккаунтах, связанных с пользователями в других странах: Иране, США, Грузии, Мавритании и Мьянме. В целом за апрель приостановлена работа 732 учетных записей в Facebook, 162 аккаунтов в Instagram, 793 страниц и 200 групп.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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