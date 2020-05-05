Общество
Жителям Крыма предлагают 9 мая петь и танцевать дома онлайн
фото © Пресс-служба правительства Севастополя
В Крыму и Севастополе 9 мая пройдет российская акция «За Победу танцуй до победного», сообщает правительство Севастополя.
«9 мая, в 18:00 семьи, пары в своих домах объединятся в прямом эфире в танце. Акция предполагает два варианта участия. Все желающие могут подготовиться, разучить танцевальную программу и стать участниками трансляции или танцевать свободно дома», – говорится в сообщении.
В сообщении указано, что «акция посвящается женщинам – их великой роли в борьбе с фашизмом».
«Их танцы не состоялись. И сегодня мы танцуем и за себя, и за них, сменивших свои бальные платьица и туфельки на гимнастерки и кирзовые сапоги», – сказала руководитель проекта «Большой севастопольский офицерский бал» Екатерина Графодатская.
Власти Симферополя объявили об акции «#ПоемДвором».
«В акции участвуют все категории жителей с одномоментным исполнением 9 мая военных песен из открытых окон во дворах», – уточнили в администрации города.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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