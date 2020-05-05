Врач рассказала о вреде перчаток и антисептиков для кожи рук

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Одноразовые перчатки следует носить не более двух часов, а чтобы кожа рук не портилась, подбирать щадящие средства дезинфекции и правильные антисептики.

Такие советы дала в интервью РИА Новости кандидат медицинских наук Светлана Матело.

Она объяснила, что частое использование дезинфицирующих средств и мытье рук может привести к сухости кожи и нарушению ее нормального состояния. Для того, чтобы снизить раздражающее воздействие веществ, нужно выбирать антисептики с успокаивающим, восстанавливающим, противовоспалительным действием и интенсивным увлажнением.

«Такие средства обеспечивают одновременно эффективное дезинфицирующее действие, «умное» увлажнение и защиту кожи. Также рекомендуется использовать увлажняющие и усиливающие восстановление кожи кремы, содержащие оливковое масло и масло жожоба, витамины Е, F, D-пантенол», - рассказала врач.

Светлана Матело добавила, что одноразовые перчатки не следует носить больше двух часов, а после их использования нужно помыть руки с мылом и обработать антисептическим средством, затем нанести крем.

«Важно помнить, что длительное применение увлажняющих средств повышает чувствительность кожи к ПАВ, поэтому применять их стоит по мере необходимости, давая коже возможность самовосстановления и регуляции своего водного баланса», - отметила эксперт.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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