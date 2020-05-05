Вечный огонь обещают вернуть к Обелиску Славы в Севастополе в День Победы

Вечный огонь снова загорится у Обелиска Славы на Сапун-горе в Севастополе 9 мая.

Он вернется на свое традиционное место после проведения работ по реконструкции, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Севастопольского военно-исторического музея-заповедника.

«В день 75-летия Победы на ансамбле мемориального комплекса «Сапун-гора» Севастопольского военно-исторического музея-заповедника состоится знаменательное событие: у подножия Обелиска Славы воинам-освободителям будет торжественно зажжен Вечный огонь», – цитирует пресс-службу издание.

По случаю этого мероприятия запланированы торжественная часть и концертная программа. Однако для соблюдения ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции музей приглашает граждан присоединиться к ней онлайн. «Жители города-героя смогут увидеть выступление творческих коллективов Севастополя дистанционно: на сайте и в соцсетях музея-заповедника», – добавили в пресс-службе.

В ноябре текущего года Вечный огонь был на время перенесен в здание музея. Специалисты музея-заповедника «Сталинградская битва» для этого изготовили факел и лампаду.

Работы по реконструкции мемориального комплекса на Сапун-горе в Севастополе ведутся с 2019 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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