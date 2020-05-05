Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +13
море +14

Власть

Вечный огонь обещают вернуть к Обелиску Славы в Севастополе в День Победы

Вечный огонь снова загорится у Обелиска Славы на Сапун-горе в Севастополе 9 мая.

Он вернется на свое традиционное место после проведения работ по реконструкции, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Севастопольского военно-исторического музея-заповедника.

«В день 75-летия Победы на ансамбле мемориального комплекса «Сапун-гора» Севастопольского военно-исторического музея-заповедника состоится знаменательное событие: у подножия Обелиска Славы воинам-освободителям будет торжественно зажжен Вечный огонь», – цитирует пресс-службу издание.

По случаю этого мероприятия запланированы торжественная часть и концертная программа. Однако для соблюдения ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции музей приглашает граждан присоединиться к ней онлайн. «Жители города-героя смогут увидеть выступление творческих коллективов Севастополя дистанционно: на сайте и в соцсетях музея-заповедника», – добавили в пресс-службе.

В ноябре текущего года Вечный огонь был на время перенесен в здание музея. Специалисты музея-заповедника «Сталинградская битва» для этого изготовили факел и лампаду.

Работы по реконструкции мемориального комплекса на Сапун-горе в Севастополе ведутся с 2019 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Алуште ночью неизвестные срезали часть ограждения Приморского парка. В Алуште ночью неизвестные срезали часть ограждения в Приморском парке.

В Крыму продолжают стремительно таять запасы воды в водохранилищах. В Крыму запасы водохранилищ естественного стока не успевают пополняться из-за засухи и отсутствия дождей.

Жителей Севастополя переводят на почасовую подачу воды. Ограничения, необходимые для экономии воды, коснутся в первую очередь садовых товариществ.

В Севастополе неожиданно погас Вечный огонь. В Севастополе на площади Нахимова потух Вечный огонь.

Власть
Автомобилистов в Крыму ждут новые штрафы

Автомобилистов в Крыму ждут новые штрафы

Возможно, в наших дворах станет меньше автохлама.

Коронавирус в Крыму
В Крыму возобновили работу 20 тысяч предприятий

В Крыму возобновили работу 20 тысяч предприятий

В условиях повышенной готовности в Крыму возобновили работу более 20,5 тысяч организаций, сообщает пресс-служба правительства Крыма.

Коронавирус в Крыму
Почти 2000 человек остается под меднаблюдением по COVID-19 в Крыму

Почти 2000 человек остается под меднаблюдением по COVID-19 в Крыму

Более 1,9 тыс граждан находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса в Крыму, из них почти тысяча остаются под наблюдением на дому.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе женщину сбросили в яму за вопрос о самоизоляции

В Севастополе женщину сбросили в яму за вопрос о самоизоляции

Инцидент произошел на территории апарт-отеля «Аквамарин», где в нарушение карантинных мер находилась группа неизвестных людей.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации