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Власть

В заповедниках Крыма выявили 85 нарушителей

15:53 вторник, 5 мая 2020

Во время рейдов по заповедникам Крыма инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов РК было проведено 85 профилактических бесед с нарушителями режима.

 Об этом Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Что касается работы Министерства экологии и природных ресурсов РК – инспекторами проведены рейды на территории заповедников и ландшафтных парков. Во время рейдов, за вчерашний день было проведено 85 профилактических бесед с нарушителями режима, установлено 9 фактов нарушения режима, составлено 7 протоколов, возбуждено 4 административных производства, по которым ведется работа совместно с ГИБДД для установления лиц, управляющих транспортными средствами, — сообщил Гоцанюк.

В целом, по словам Гоцанюка, с 1 по 4 мая проведено 695 профилактических бесед, установлено 118 фактов нарушений режима, составлено 80 протоколов, возбуждено 40 административных производств.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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