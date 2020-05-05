Власть
В заповедниках Крыма выявили 85 нарушителей
Во время рейдов по заповедникам Крыма инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов РК было проведено 85 профилактических бесед с нарушителями режима.
Об этом Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Что касается работы Министерства экологии и природных ресурсов РК – инспекторами проведены рейды на территории заповедников и ландшафтных парков. Во время рейдов, за вчерашний день было проведено 85 профилактических бесед с нарушителями режима, установлено 9 фактов нарушения режима, составлено 7 протоколов, возбуждено 4 административных производства, по которым ведется работа совместно с ГИБДД для установления лиц, управляющих транспортными средствами, — сообщил Гоцанюк.
В целом, по словам Гоцанюка, с 1 по 4 мая проведено 695 профилактических бесед, установлено 118 фактов нарушений режима, составлено 80 протоколов, возбуждено 40 административных производств.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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