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Коронавирус в Крыму

В Щелкино составили протокол на горожан, устроивших пикник на пляже

13:22 вторник, 5 мая 2020
Ленино

В Щелкино составили протокол по статье 20.6.1 на нарушителей самоизоляции, устроивших пикник на пляже.

Об этом председатель Совета Министров Юрий Гоцанюк рассказал в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Выявлены эпизодические нарушения режима самоизоляции, такие как пикники на пляжах. Составлен один протокол по статье 20.6.1 в Щелкино. В Черноморском и Оленевке незначительное количество людей на улицах, на пляжах единичные отдыхающие, гостевые дома и отели закрыты, скопления машин с не крымскими номерами не выявлено, поселки выглядят пустыми. Были выявлены компании граждан представлявшихся местными жителями на пляжах Межводного и Нового Света, — сказал Юрий Гоцанюк.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Дело по обвинению в мошенничестве крымских экс-депутатов направлено в суд. Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть направил в суд уголовное дело в отношении депутатов из Республики Крым, обвиняемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Полиция в Крыму жалуется, что крымчане не соблюдают режим самоизоляции. На улицах Крыма продолжают фиксировать большое количество людей, которые нарушают режим самоизоляции.

В Севастополе нарушителей режима ищут по гостиницам и хостелам. В Севастополе провели рейд по апартаментам, гостиницам и хостелам – у их руководителей и постояльцев проверяют необходимые документы, в частности – регистрацию, командировочные удостоверения и данные о заселении.

Слишком много туристов: в Крыму планируют тотальную проверку документов. Власти Крыма намерены провести тотальную проверку приморских населенных пунктов. Этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве республики.

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