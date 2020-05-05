Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус распространяется по Крыму: подробности о новых заболевших ● В Севастополе семь новых случаев заболевания COVID ● Число желающих выехать из Крыма сократилось в пять раз ● В Крыму скончалась женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус ● Антирекорд: в Крыму за сутки 17 новых случаев заражения коронавирусом
В Щелкино составили протокол на горожан, устроивших пикник на пляже
В Щелкино составили протокол по статье 20.6.1 на нарушителей самоизоляции, устроивших пикник на пляже.
Об этом председатель Совета Министров Юрий Гоцанюк рассказал в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Выявлены эпизодические нарушения режима самоизоляции, такие как пикники на пляжах. Составлен один протокол по статье 20.6.1 в Щелкино. В Черноморском и Оленевке незначительное количество людей на улицах, на пляжах единичные отдыхающие, гостевые дома и отели закрыты, скопления машин с не крымскими номерами не выявлено, поселки выглядят пустыми. Были выявлены компании граждан представлявшихся местными жителями на пляжах Межводного и Нового Света, — сказал Юрий Гоцанюк.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Дело по обвинению в мошенничестве крымских экс-депутатов направлено в суд. Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть направил в суд уголовное дело в отношении депутатов из Республики Крым, обвиняемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Полиция в Крыму жалуется, что крымчане не соблюдают режим самоизоляции. На улицах Крыма продолжают фиксировать большое количество людей, которые нарушают режим самоизоляции.
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