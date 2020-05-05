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Коронавирус в Крыму

В Севастополе семь новых случаев заболевания COVID

В Севастополе семь новых случаев заболевания COVID

фото © pixabay.com

В Севастополе за минувшие сутки было выявлено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает правительство города.

Таким образом, на сегодняшний день всего в Крыму зарегистрировано 226 случев заражения коронавирусом. Из них 128 - на территории республики, 98 - в Севастополе.

Как уточнили в правительстве, все выявленные зараженные – строители военных объектов, они контактировали с ранее заболевшими COVID-19.

«На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 130 человек. Под наблюдением по месту жительства – 1364 человека», - уточнили в Правительстве Севастополя.

На данный момент в режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». Кроме того, данный режим введен на двух стройках Министерства обороны России в бухте Омега и на Бельбеке. В обсерваторах находятся 104 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Антирекорд: в Крыму за сутки 17 новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 5 мая в Крыму диагностировали сразу 17 новых случаев заражения коронавиурсной инфекцией.

В МЧС рассказали, как не заразиться коронавирусом через продукты. Эксперты из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ разработали правила, благодаря которым можно снизить риск заражения коронавирусом через продукты.

Власти обвинили крымских парикмахеров в незнании санитарных правил. Пандемия продемонстрировала незнание крымскими парикмахерами СанПиНов и правил работы, прописанных законодательно еще в 2010 году.

Власти сообщили подробности о новых заболевших коронавирусом в Крыму. Новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в Сакском, Симферопольском и Красноперекопском районах.

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