В Севастополе семь новых случаев заболевания COVID

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В Севастополе за минувшие сутки было выявлено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает правительство города.

Таким образом, на сегодняшний день всего в Крыму зарегистрировано 226 случев заражения коронавирусом. Из них 128 - на территории республики, 98 - в Севастополе.

Как уточнили в правительстве, все выявленные зараженные – строители военных объектов, они контактировали с ранее заболевшими COVID-19.

«На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 130 человек. Под наблюдением по месту жительства – 1364 человека», - уточнили в Правительстве Севастополя.

На данный момент в режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». Кроме того, данный режим введен на двух стройках Министерства обороны России в бухте Омега и на Бельбеке. В обсерваторах находятся 104 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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