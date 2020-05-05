В Севастополе появились графики подачи воды

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Вскоре с проблемой водоснабжения столкнутся жители всего города, считает эксперт.

В Севастополе появился график подачи воды садовым товариществам, находящимся в южной части города. Сейчас водоснабжение в большинстве из них продолжается по уменьшенному диаметру водомера, при этом открытие водомера большего объема будет осуществляться на два часа в день.

Напомним, что переход от зимнего режима водоснабжения — к летнему (при котором объем подачи воды увеличивался примерно в 4-5 раз) в садовых товариществах происходил примерно 15 апреля. Однако в этом году в связи с обострением проблемы воды в регионе этот процесс отложили.

Согласно опубликованному графику, «открываться большая труба» будет преимущественно в обеденное время в течение двух часов. Расписание, в которое вошло более 90 СТ, начинает действовать с 15 мая, однако по техническим причинам еще может корректироваться.

В качестве альтернативных источников воды в товариществах планируют использовать скважины. Как работающие и имеющие лицензии, так и законсервированные либо находящиеся в нерабочем состоянии.

«ГУПС Водоканал готов оказать техническую помощь в проведении работ по восстановлению работоспособности скважин в рамках своих технических возможностей. Севприроднадзор также окажет помощь в подготовке необходимых документов», — отмечается на сайте правительства города.

Часть садоводов для решения сложившейся ситуации предлагает задействовать водоем у горы Гасфорта. О необходимости использования этого объекта в качестве резервного источника водоснабжения неоднократно говорил и глава комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов.

Правда, возлагать большие надежды на скважины и указанный выше водоем горожанам не стоит, считает спелеолог, член РОО «Общество охраны природы, прав человека и исторического наследия» Анатолий Пряшников.

«Для того чтобы говорить, что это водохранилище является резервным и может нам в случае чего дать «серьезную подпитку», — нужно от этого водохранилище провести водовод! Водовод, который будет поставлять воду без потерь. Если она будет поставляться по естественному руслу — к притоку речки Черной — 90% воды уйдет!» — говорит Анатолий Пряшников.

В качестве примера спелеолог приводит опыт 1993 года, когда воду из хранилища у горы Гасфорта пустили по естественному руслу. Тогда, по его словам, большая ее часть не прошла карстовые районы, и 250 тысячам жителей Севастополя хватило дошедших объемов всего на два дня.

Имеющиеся в Севастополе скважины, по словам эксперта, также не являются выходом из сложившейся ситуации, так как большинство из них никогда не отличались большими запасами воды. Усугубляет ситуацию и то, что последние 20 лет их активно бурили и использовали.

«К примеру, есть своя скважина — и тем не менее ее не хватает уже сейчас. Чтобы наполнить цистерну, из которой воду уже распределяют, люди вынуждены подпитывать городской водой», — говорит Анатолий Пряшников о ситуации в одном из садовых товариществ города.

Меры сохранения имеющихся запасов и разного рода ограничения непременно коснутся всех жителей города, считает спелеолог. Разрешение водной проблемы сам эксперт видит либо в новых, вынужденных ограничениях, либо в масштабных проектах, которые бы кардинально изменили систему городского водоснабжения.

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