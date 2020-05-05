В Саках выясняют причину смерти пациентки с подозрением на COVID-19

В Сакской больнице от сердечной недостаточности умерла пациентка, которую госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по ситуации с коронавирусом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

«К сожалению вчера вечером скончалась пациентка в Сакской республиканской больнице, больная 1950 года рождения. Она поступила 30 апреля в приемное отделение с предварительным диагнозом госпитальная правосторонняя пневмония, у нее большое количество сопутствующих заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, гипертоническую болезнь. Еще 30 апреля было принято решение перевести ее на аппарат искусственной вентиляции легких. Вчера она скончалась от сердечной недостаточности», - сказала Елена Романовская.

Глава РК Сергей Аксенов подчеркнул, что окончательную причину смерти еще предстоит выяснить.

«Окончательного анализа нет. Предварительно мы можем сказать, что это первая смерть от коронавируса на территории республики, но там было много сопутствующих заболеваний. Ожидаем еще сегодня официального заключения», - сказал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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