Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.4
воздух +17
море +14

Власть

В России запретили продавать алкоголь в жилых домах

11:01 вторник, 5 мая 2020

В России вступил в силу закон, запрещающий продавать алкогольные напитки в жилых домах.

Норма направлена против небольших магазинов, которые зачастую торгуют спиртным по ночам.

С 5 мая 2020 года запрещено продавать алкогольную продукцию в заведениях, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Речь идет о помещениях площадью менее 20 квадратных метров.

Закон был принят 17 апреля Федеральным собранием, 24 апреля документ подписал президент России Владимир Путин.

Авторы инициативы отмечали, что мера поможет в борьбе с так называемыми «наливайками» – небольшими барами на первых этажах, которые разливают спиртные напитки и торгуют алкоголем по ночам, когда его продажа запрещена.

Региональные власти могут вводить дополнительные ограничения, в частности, они имеют право увеличить минимально возможную площадь таких заведений, а также могут полностью запрещать продажу алкоголя в объектах общепита в жилых домах.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полиция в Крыму жалуется, что крымчане не соблюдают режим самоизоляции. На улицах Крыма продолжают фиксировать большое количество людей, которые нарушают режим самоизоляции.

В Севастополе нарушителей режима ищут по гостиницам и хостелам. В Севастополе провели рейд по апартаментам, гостиницам и хостелам – у их руководителей и постояльцев проверяют необходимые документы, в частности – регистрацию, командировочные удостоверения и данные о заселении.

Слишком много туристов: в Крыму планируют тотальную проверку документов. Власти Крыма намерены провести тотальную проверку приморских населенных пунктов. Этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве республики.

Власти Крыма жалуются, что не могут контролировать приезжих. Контролировать приезжих в Крым становится все труднее, количество сил для их проверки несоизмеримо.

Коронавирус в Крыму
Антирекорд: в Крыму за сутки 17 новых случаев заражения коронавирусом

Антирекорд: в Крыму за сутки 17 новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 5 мая в Крыму диагностировали сразу 17 новых случаев заражения коронавиурсной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
В МЧС рассказали, как не заразиться коронавирусом через продукты

В МЧС рассказали, как не заразиться коронавирусом через продукты

Эксперты из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ разработали правила, благодаря которым можно снизить риск заражения коронавирусом через продукты.

Водный кризис
В Севастополе появились графики подачи воды

В Севастополе появились графики подачи воды

Вскоре с проблемой водоснабжения столкнутся жители всего города, считает эксперт.

Коронавирус в Крыму
Пандемия вызывает у людей новый вид депрессии

Пандемия вызывает у людей новый вид депрессии

Повышенная раздражительность, быстрая утомляемость и нежелание что-либо делать может быть признаком так называемой «карантинной депрессии».

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации