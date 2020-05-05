В Крыму выбрали генерала тюльпанов

В Крыму выбрали самый красивый тюльпан. Несмотря на то, что Никитский ботанический сад был закрыт для посетителей из-за карантина, парад цветов все равно состоялся.

Впервые за 13 лет существования мероприятия организаторы предложили выбрать генерала Парада 2020. В социальных сетях на страницах Никитского ботанического сада и крымского фотографа и журналиста Юрия Югансона были выставлены фото всех сортов цветов, которые находятся в саду.

Пользователи из России, США, Испании, Чехии, Израиля и многих других стран активно выбирали самый красивый цветок. В итоге генералом Парада тюльпанов 2020 стал сорт «Алладин». Это тюльпаны с уникальной формой цветков и необычным окрасом. Этот сорт пополнил коллекцию тюльпанов Никитского ботанического сада в 1968 году.

В тексте использованы материалы: МК

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