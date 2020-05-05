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Власть

В Крыму временно изменили схему движения по «Тавриде»

08:25 вторник, 5 мая 2020

Генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» – АО «ВАД» – изменил схему движения транспорта в Ленинском районе Крыма для укладки третьего слоя асфальтобетона.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь управления компании в Крыму Григорий Назаров.

«Мы перепустили движение на всей протяженности первого этапа «Тавриды» от Керчи до поселка Приморский. Теперь машины едут по двум правым полосам по росту пикетажа, на которых уже уложен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Протяженность участка составляет 70 километров», – указано в сообщении.

Назаров отметил, что на двух левых полосах, по которым транспорт ехал до этого, сейчас уложено только два слоя асфальтобетона.

«Теперь, когда они свободны от машин, мы подготовим участки под укладку третьего слоя. Планируем, что начнем укладывать здесь верхний слой покрытия в конце мая», – написал он.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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