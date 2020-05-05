В Крыму возобновили работу 20 тысяч предприятий

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В условиях повышенной готовности в Крыму возобновили работу более 20,5 тысяч организаций, сообщает пресс-служба правительства Крыма.

По словам вице-премьера и министра финансов Крыма Ирины Кивико, по состоянию на 5 мая предприятия и руководители крымских организаций подали 20 593 уведомлений о начале работы в Совмин РК.

«Данные заявки сообщают о готовности руководителя или бизнесмена соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора и брать на себя ответственность», ­– цитирует пресс-служба слова Кивико.

Вице-премьер напомнила, что подать уведомления необходимо всем руководителям и владельцам бизнеса, которым разрешили работать в условиях повышенной готовности.

Как ранее сообщалось, с 1 мая в Крыму расширили список организаций, которые могут с соблюдением всех норм безопасности работать в условиях пандемии коронавируса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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